Евгения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €780 за экскурсию

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Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Плитвицкие озёра - самый впечатляющий и уникальный Национальный парк 🌳 Хорватии. По признанию английского журнала " Санди Таймс" - самое красивое 🤩 место в Европе.
Одиннадцать озёр с красивейшими водопадами в карстовых горах ⛰️ формировались до нынешнего состояния в течении 16 млн лет.
Прогулка вдоль озёр в течении 2, 5 - 3 часов оставит неизгладимое впечатление и гигабайты фотографий у любителей природы. Ни жаркая, ни пасмурная погода не смогут испортить настроение, т. к. тень от реликтовых деревьев и прохлада водопадов, ниспадающих из одного озера в другое, это впечатление лишь усиливают.
Туристу не надо пробираться сквозь заросли кустарников - на протяжении всего маршрута проложен деревянный настил. В местах отдыха, в кафе можно перекусить, а в киосках приобрести сувениры 🎁 по самому большому озеру на уютном пароме, бесшумно передвигающемуся на электрическом приводе, станет приятным заключительным аккордом после пешей прогулки.
На стартовую (самую высокую) точку пешеходной экскурсии 🧭 Вас довезёт автопоезд, после чего Вы на протижении всего маршрута будете спускаться от одного озера к другому без особого труда.
Любителей флоры привлекают сюда 52 вида диких орхидей, цветущих целое лето по берегам озёр. Любители фауны и дети смогут покормить диких уток и форель, собирающуюся в стаи у самого берега.
Любители югославских анти-вестернов побывают в местах, где снимались ключевые эпизоды знаменитых, в своё время, фильмов о Чингачгуке и Виннету.
Можно сфотографироваться у подножия водопада " Рошки слап", в карстовых гротах и пещерах.
Протяжённость трассы от Дубровника до Национального парка "Плитвицкие озёра" - 570 км. Время в пути - 6, 5 часов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт: Автомобиль- 1-4 человек.
Что не входит
  • Питание, личные расходы
  • Обед в местном ресторане (по желанию)
  • Меню - мясо ягнёнка на вертеле, домашнее вино, овощи свежие и гриль- стоимость обеда 10-15 евро на одного человека.
  • Входные билеты: для взрослых- 110 кун(14 евро), для детей до 18 лет- 55 кун (8 евро).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения П.
Евгения П.
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