Евгения П. проводит ещё 6 экскурсий

Плитвицкие озёра - самый впечатляющий и уникальный Национальный парк 🌳 Хорватии. По признанию английского журнала " Санди Таймс" - самое красивое 🤩 место в Европе.

Одиннадцать озёр с красивейшими водопадами в карстовых горах ⛰️ формировались до нынешнего состояния в течении 16 млн лет.

Прогулка вдоль озёр в течении 2, 5 - 3 часов оставит неизгладимое впечатление и гигабайты фотографий у любителей природы. Ни жаркая, ни пасмурная погода не смогут испортить настроение, т. к. тень от реликтовых деревьев и прохлада водопадов, ниспадающих из одного озера в другое, это впечатление лишь усиливают.

Туристу не надо пробираться сквозь заросли кустарников - на протяжении всего маршрута проложен деревянный настил. В местах отдыха, в кафе можно перекусить, а в киосках приобрести сувениры 🎁 по самому большому озеру на уютном пароме, бесшумно передвигающемуся на электрическом приводе, станет приятным заключительным аккордом после пешей прогулки.

На стартовую (самую высокую) точку пешеходной экскурсии 🧭 Вас довезёт автопоезд, после чего Вы на протижении всего маршрута будете спускаться от одного озера к другому без особого труда.

Любителей флоры привлекают сюда 52 вида диких орхидей, цветущих целое лето по берегам озёр. Любители фауны и дети смогут покормить диких уток и форель, собирающуюся в стаи у самого берега.

Любители югославских анти-вестернов побывают в местах, где снимались ключевые эпизоды знаменитых, в своё время, фильмов о Чингачгуке и Виннету.

Можно сфотографироваться у подножия водопада " Рошки слап", в карстовых гротах и пещерах.

Протяжённость трассы от Дубровника до Национального парка "Плитвицкие озёра" - 570 км. Время в пути - 6, 5 часов.