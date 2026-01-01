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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дубровник - первое свидание
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: Возле главных ворот Старого города
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
€140
€155 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
€450
€500 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Вино и устрицы Адриатики
Гастрономическое путешествие из Дубровника
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
€500
€555 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и помогла влюбиться в него с первого взгляда.
+2
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Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью к истории. Её рассказы
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Все очень понравилось, спасибо Евгении
+4
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А
Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
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Н
Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
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J
Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!
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Е
Экскурсию вела гид Алла, нам было интересно, спасибо!
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И
Благодарим за отличную прогулку
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Спасибо за экскурсию, заказали накануне в последний день, узнали много фактов из жизни города, хорошая возможность познакомиться с дубровником быстро и за короткий срок
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Всего 9 отзывов в Дубровнике в категории "Скидки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Скидки»
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