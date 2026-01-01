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Экскурсии со скидкой в Дубровнике до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Дубровнике на русском языке, цены от €140, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Дубровник - первое свидание
Пешая
1.5 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дубровник - первое свидание
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: Возле главных ворот Старого города
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
€140€155 за всё до 5 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
На машине
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
€450€500 за всё до 3 чел.
Вино и устрицы Адриатики
На машине
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Вино и устрицы Адриатики
Гастрономическое путешествие из Дубровника
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
€500€555 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Дубровник - первое свидание
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и помогла влюбиться в него с первого взгляда.
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и+2
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
Экскурсия оправдала ожидания. Была интересной и содержательной. Евгения профессионально предоставила ознакомительную информацию о Старом городе и
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Tatyana
Дубровник - первое свидание
Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью к истории. Её рассказы
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были увлекательными и душевными, она помогла нам взглянуть на старинные здания и каменные улицы совершенно по-новому. Благодаря Антонии мы почувствовали настоящую связь с прошлым и с теплом подумали о людях, которые жили здесь века назад. Экскурсия оставила тёплое впечатление, и мы искренне благодарны за этот опыт. Всем, кто будет в Дубровнике, очень советуем такую экскурсию — она точно сделает вашу поездку особенной!

Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью
Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью
Сегодня мы посетили экскурсию по Дубровнику с Антонией — молодой, но очень знающей девушкой с любовью
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Konstantin
Дубровник - первое свидание
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении+4
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
Все очень понравилось, спасибо Евгении
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А
Дубровник - первое свидание
Экскурсию для нашей семьи из 5 человек (двое взрослых и трое детей)проводила Антония, милая девушка с хорошими знаниями истории и современной жизни Дубровника. Нам было интересно и увлекательно, всем понравилось!
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Н
Дубровник - первое свидание
Первый раз в Дубровнике и я была полностью покорена красотой этого города. Ну а наш экскурсовод Антония, сделала эту первую встречу незабываемой. Однозначно рекомендую.
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J
Дубровник - первое свидание
Все было отлично! Прекрасный маршрут, интересное содержание, живое общение с гидом - даже дети внимательно слушали. Спасибо!
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Е
Дубровник - первое свидание
Экскурсию вела гид Алла, нам было интересно, спасибо!
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И
Дубровник - первое свидание
Благодарим за отличную прогулку
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татьяна
Дубровник - первое свидание
Спасибо за экскурсию, заказали накануне в последний день, узнали много фактов из жизни города, хорошая возможность познакомиться с дубровником быстро и за короткий срок
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Всего 9 отзывов в Дубровнике в категории "Скидки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дубровник - первое свидание;
  2. Из Дубровника - в древний Цавтат;
  3. Вино и устрицы Адриатики.
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в июне 2026
Сейчас в Дубровнике в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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