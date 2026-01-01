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были увлекательными и душевными, она помогла нам взглянуть на старинные здания и каменные улицы совершенно по-новому. Благодаря Антонии мы почувствовали настоящую связь с прошлым и с теплом подумали о людях, которые жили здесь века назад. Экскурсия оставила тёплое впечатление, и мы искренне благодарны за этот опыт. Всем, кто будет в Дубровнике, очень советуем такую экскурсию — она точно сделает вашу поездку особенной!