Эта поездка — про вкус, атмосферу и настоящую Хорватию вне туристических маршрутов. Вы посетите устричную ферму и попробуете устриц прямо из моря. Откроете для себя лучшие вина полуострова Пелешац, познакомитесь с местными традициями и национальной кухней региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Малостонский залив и устричная ферма

Мы отправимся в живописный Малостонский залив — один из главных гастрономических символов Хорватии. Вы посетите устричную ферму, узнаете, как выращивают моллюсков в водах Адриатики, и попробуете устриц прямо из моря.

Виноградники Пелешаца и дегустация вин

Далее нас ждёт полуостров Пелешац — знаменитый винодельческий регион страны. В семейной винодельне вы познакомитесь с местными традициями производства вина и продегустируете Дингач, а также другие сорта, которыми гордятся виноделы.

Стон и национальная кухня

Завершим поездку в окрестностях древнего Стона. Здесь вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с местными кулинарными традициями и оценить знаменитый стонский торт — один из гастрономических символов региона.

Гастрономические традиции региона

Во время путешествия поговорим о культуре и кухне юга Хорватии, особенностях продуктов и многовековых традициях, которые сформировали гастрономический облик этих мест.

Организационные детали