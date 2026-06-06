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Вино и устрицы Адриатики

Гастрономическое путешествие из Дубровника
Эта поездка — про вкус, атмосферу и настоящую Хорватию вне туристических маршрутов. Вы посетите устричную ферму и попробуете устриц прямо из моря.

Откроете для себя лучшие вина полуострова Пелешац, познакомитесь с местными традициями и национальной кухней региона.
Вино и устрицы Адриатики
Вино и устрицы Адриатики
Вино и устрицы Адриатики

Описание экскурсии

Малостонский залив и устричная ферма

Мы отправимся в живописный Малостонский залив — один из главных гастрономических символов Хорватии. Вы посетите устричную ферму, узнаете, как выращивают моллюсков в водах Адриатики, и попробуете устриц прямо из моря.

Виноградники Пелешаца и дегустация вин

Далее нас ждёт полуостров Пелешац — знаменитый винодельческий регион страны. В семейной винодельне вы познакомитесь с местными традициями производства вина и продегустируете Дингач, а также другие сорта, которыми гордятся виноделы.

Стон и национальная кухня

Завершим поездку в окрестностях древнего Стона. Здесь вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с местными кулинарными традициями и оценить знаменитый стонский торт — один из гастрономических символов региона.

Гастрономические традиции региона

Во время путешествия поговорим о культуре и кухне юга Хорватии, особенностях продуктов и многовековых традициях, которые сформировали гастрономический облик этих мест.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер на внедорожнике или миниаэне, вход на устричную ферму.
  • В стоимость не входит: дегустация вин в винодельне, обед в местном ресторане, дегустация устриц на ферме
  • Программа 7+
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Вас приветствует лицензированный гид-эксперт по Хорватии. Я и моя команда уже много лет проводим обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую «жемчужину» Адриатики!

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