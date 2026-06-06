Эта поездка — про вкус, атмосферу и настоящую Хорватию вне туристических маршрутов. Вы посетите устричную ферму и попробуете устриц прямо из моря.
Откроете для себя лучшие вина полуострова Пелешац, познакомитесь с местными традициями и национальной кухней региона.
Описание экскурсии
Малостонский залив и устричная ферма
Мы отправимся в живописный Малостонский залив — один из главных гастрономических символов Хорватии. Вы посетите устричную ферму, узнаете, как выращивают моллюсков в водах Адриатики, и попробуете устриц прямо из моря.
Виноградники Пелешаца и дегустация вин
Далее нас ждёт полуостров Пелешац — знаменитый винодельческий регион страны. В семейной винодельне вы познакомитесь с местными традициями производства вина и продегустируете Дингач, а также другие сорта, которыми гордятся виноделы.
Стон и национальная кухня
Завершим поездку в окрестностях древнего Стона. Здесь вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с местными кулинарными традициями и оценить знаменитый стонский торт — один из гастрономических символов региона.
Гастрономические традиции региона
Во время путешествия поговорим о культуре и кухне юга Хорватии, особенностях продуктов и многовековых традициях, которые сформировали гастрономический облик этих мест.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на внедорожнике или миниаэне, вход на устричную ферму.
В стоимость не входит: дегустация вин в винодельне, обед в местном ресторане, дегустация устриц на ферме
Программа 7+
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Вас приветствует лицензированный гид-эксперт по Хорватии.
Я и моя команда уже много лет проводим обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям.
С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую «жемчужину» Адриатики!