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Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)

Погрузиться в атмосферу юга Хорватии через виноградники, семейные истории и местную кухню
Приглашаем в гастрономическое путешествие по региону Конавле — одному из главных винодельческих уголков юга Хорватии.

Вы посетите семейные винодельни, познакомитесь с традициями производства вина, продегустируете лучшие сорта региона и пообедаете в уютном ресторане.

Это возможность увидеть настоящую Хорватию вне туристических маршрутов и почувствовать её характер через вкусы, природу и живое общение.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)

Описание экскурсии

Семейные винодельни Конавле

Вы посетите две частные винодельни в живописном регионе Конавле. Их владельцы познакомят вас с семейными традициями виноделия, покажут погреба и расскажут, как создаются местные вина — от сбора винограда до выдержки в бочках.

Виноградники и история местного виноделия

Прогуляемся среди солнечных виноградников и поговорим о климате, почвах и сортах винограда, которые делают вина Конавле такими узнаваемыми. Вы раскроете, как природные особенности региона влияют на вкус и аромат вина.

Дегустации в аутентичной атмосфере

Во время посещения виноделен вас ждут дегустации местных вин. Это возможность не только оценить разные стили и сорта, но и услышать истории людей, которые продолжают многовековые традиции виноделия.

Обед в семейном ресторане

Завершим путешествие в уютном сельском ресторане, где подают блюда национальной кухни по домашним рецептам. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу хорватской деревни и познакомиться с местными гастрономическими традициями.

Организационные детали

  • Едем на седане или минивэне
  • В стоимость не входит обед, дегустация вин и закусок
  • Ограничения по возрасту 18+
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Вас приветствует лицензированный гид-эксперт по Хорватии. Я и моя команда уже много лет проводим обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую «жемчужину» Адриатики!

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