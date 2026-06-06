Приглашаем в гастрономическое путешествие по региону Конавле — одному из главных винодельческих уголков юга Хорватии. Вы посетите семейные винодельни, познакомитесь с традициями производства вина, продегустируете лучшие сорта региона и пообедаете в уютном ресторане. Это возможность увидеть настоящую Хорватию вне туристических маршрутов и почувствовать её характер через вкусы, природу и живое общение.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Семейные винодельни Конавле

Вы посетите две частные винодельни в живописном регионе Конавле. Их владельцы познакомят вас с семейными традициями виноделия, покажут погреба и расскажут, как создаются местные вина — от сбора винограда до выдержки в бочках.

Виноградники и история местного виноделия

Прогуляемся среди солнечных виноградников и поговорим о климате, почвах и сортах винограда, которые делают вина Конавле такими узнаваемыми. Вы раскроете, как природные особенности региона влияют на вкус и аромат вина.

Дегустации в аутентичной атмосфере

Во время посещения виноделен вас ждут дегустации местных вин. Это возможность не только оценить разные стили и сорта, но и услышать истории людей, которые продолжают многовековые традиции виноделия.

Обед в семейном ресторане

Завершим путешествие в уютном сельском ресторане, где подают блюда национальной кухни по домашним рецептам. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу хорватской деревни и познакомиться с местными гастрономическими традициями.

Организационные детали