Всего полчаса пути от Дубровника — и вы окажетесь в городе, где морские волны ласкают античные памятники.
Побродим по старинным улочкам, рассмотрим храмы 15 века, заглянем в галерею знаменитого художника, полюбуемся величественной крепостью. И дополним насыщенную экскурсию дегустацией местных деликатесов — с видом на море.
Побродим по старинным улочкам, рассмотрим храмы 15 века, заглянем в галерею знаменитого художника, полюбуемся величественной крепостью. И дополним насыщенную экскурсию дегустацией местных деликатесов — с видом на море.
Описание экскурсии
- Княжеский двор — бывшая резиденция ректора, где сегодня хранится коллекция этнографа и историка Балтазара Богишича
- Церковь Святого Николы — главный храм Цавтата 15 века, посвящённый покровителю моряков
- Францисканский монастырь Девы Марии Снежной — духовный центр города, основанный братством монахов в конце 15 века
- Дом и галерея Влаха Буковца — мемориальный музей выдающегося хорватского художника, где можно увидеть его оригинальные работы
- Мавзолей семьи Рачич — изящное творение скульптора Ивана Мештровича из белого камня, один из символов Цавтата
- Старый город — уютные узкие улочки, средневековые здания, кафе у моря и живописная бухта в окружении соснового бора
- Крепость Сокол-град — мощное укрепление 15 века на вершине холма, с которого открываются панорамные виды на долину Конавле
- Панорамная площадка с видом на Дубровник — идеальное место для фото и короткого отдыха
На экскурсии:
- Вы узнаете, как возник древнегреческий Эпидаврос — предшественник современного Цавтата
- Услышите легенды и предания о непростой истории городе и его жителях
- Познакомитесь с ремесленными традициями дубровницкого края и семейными обрядами
- Выясните, как местные жители выращивают бабочку-шелковицу и делают вышивку из шёлка
- Попробуете блюда национальной кухни в одном из уютных местных ресторанов — домашние деликатесы, вино и сладости конавле
Организационные детали
- Поездка проходит на Suzuki Vitara
- Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты в крепость и дом музей Влаха Буковца — €17 за чел. в общей сложности. Путешественники также оплачивают билет для гида
- Обед не входит в стоимость — €25–30 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Провели экскурсии для 165 туристов
Вас приветствуют лицензированные гиды-эксперты по Хорватии. Наша команда уже много лет проводит обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую жемчужину Адриатики!
Входит в следующие категории Дубровника
Похожие экскурсии из Дубровника
Индивидуальная
до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Начало: около ворот Старого города
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
€120 за всё до 10 чел.