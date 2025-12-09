Мои заказы

Из Дубровника - в древний Цавтат

Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
Всего полчаса пути от Дубровника — и вы окажетесь в городе, где морские волны ласкают античные памятники.

Побродим по старинным улочкам, рассмотрим храмы 15 века, заглянем в галерею знаменитого художника, полюбуемся величественной крепостью. И дополним насыщенную экскурсию дегустацией местных деликатесов — с видом на море.
Из Дубровника - в древний Цавтат© Евгения
Из Дубровника - в древний Цавтат© Евгения
Из Дубровника - в древний Цавтат© Евгения

Описание экскурсии

  • Княжеский двор — бывшая резиденция ректора, где сегодня хранится коллекция этнографа и историка Балтазара Богишича
  • Церковь Святого Николы — главный храм Цавтата 15 века, посвящённый покровителю моряков
  • Францисканский монастырь Девы Марии Снежной — духовный центр города, основанный братством монахов в конце 15 века
  • Дом и галерея Влаха Буковца — мемориальный музей выдающегося хорватского художника, где можно увидеть его оригинальные работы
  • Мавзолей семьи Рачич — изящное творение скульптора Ивана Мештровича из белого камня, один из символов Цавтата
  • Старый город — уютные узкие улочки, средневековые здания, кафе у моря и живописная бухта в окружении соснового бора
  • Крепость Сокол-град — мощное укрепление 15 века на вершине холма, с которого открываются панорамные виды на долину Конавле
  • Панорамная площадка с видом на Дубровник — идеальное место для фото и короткого отдыха

На экскурсии:

  • Вы узнаете, как возник древнегреческий Эпидаврос — предшественник современного Цавтата
  • Услышите легенды и предания о непростой истории городе и его жителях
  • Познакомитесь с ремесленными традициями дубровницкого края и семейными обрядами
  • Выясните, как местные жители выращивают бабочку-шелковицу и делают вышивку из шёлка
  • Попробуете блюда национальной кухни в одном из уютных местных ресторанов — домашние деликатесы, вино и сладости конавле

Организационные детали

  • Поездка проходит на Suzuki Vitara
  • Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты в крепость и дом музей Влаха Буковца — €17 за чел. в общей сложности. Путешественники также оплачивают билет для гида
  • Обед не входит в стоимость — €25–30 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Дубровнике
Провели экскурсии для 165 туристов
Вас приветствуют лицензированные гиды-эксперты по Хорватии. Наша команда уже много лет проводит обзорные пешеходные и автомобильные экскурсии по Дубровнику и окрестностям. С радостью покажем вам наш любимый город — маленькую жемчужину Адриатики!

Входит в следующие категории Дубровника

Похожие экскурсии из Дубровника

Дубровник - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Начало: около ворот Старого города
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Еврейская община Дубровника
Пешая
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Дубровник как на ладони
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
€120 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубровнике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубровнике