Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу Сплиту. Осмотр Дворца римского императора Диоклетиана, который жил в 3 веке нашей эры и жестоко преследовал Христианство.

Время правления Диоклетиана называют "золотым веком", а современники считают его "величайшим отцом всех народом. "

Дворец и старый город 🏙️ в Сплите достаточно хорошо сохранились, чтобы получить представление о жизни и быте граждан Далмации в период Римского правления. После 1, 5-2 часовой экскурсии 🧭 - шопинг по лучшим магазинам Сплита.

Сплит - портовый город, ворота, через которые проходит, практически весь импорт из Италии, поэтому найти для покупки в магазине стильную и модную одежду не составит большого труда.

Протяжённость трассы от Дубровника до Сплита - 210 км. Время в пути - 3, 5 часа с кофейными паузами. Возвращение в вечерние часы.