Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Город Сплит - столица Средней Далмации

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Город Сплит - столица Средней Далмации
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €480 за экскурсию

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Город Сплит - столица Средней Далмации
Город Сплит - столица Средней Далмации
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу Сплиту. Осмотр Дворца римского императора Диоклетиана, который жил в 3 веке нашей эры и жестоко преследовал Христианство.
Время правления Диоклетиана называют "золотым веком", а современники считают его "величайшим отцом всех народом. "
Дворец и старый город 🏙️ в Сплите достаточно хорошо сохранились, чтобы получить представление о жизни и быте граждан Далмации в период Римского правления. После 1, 5-2 часовой экскурсии 🧭 - шопинг по лучшим магазинам Сплита.
Сплит - портовый город, ворота, через которые проходит, практически весь импорт из Италии, поэтому найти для покупки в магазине стильную и модную одежду не составит большого труда.
Протяжённость трассы от Дубровника до Сплита - 210 км. Время в пути - 3, 5 часа с кофейными паузами. Возвращение в вечерние часы.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт- комфортабельный автомобиль 1-4 человек
Что не входит
  • Питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Город Сплит - столица Средней Далмации
Город Сплит - столица Средней Далмации
Город Сплит - столица Средней Далмации

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения П.
Евгения П.
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Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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