Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия из Дубровника в город Сплит-сердце Далмации

Индивидуальная обзорная экскурсия по старому городу Сплиту из Дубровника
Приглашаю вас отправиться на увлекательную экскурсию в Сплит - город, где античность встречается с современностью. Главная жемчужина Сплита — Дворец римского императора Диоклетиана, построенный в III веке.

Именно здесь вы сможете увидеть
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уникальные памятники римской архитектуры, прогуляться по старому городу и почувствовать атмосферу «золотого века» Далмации.

Дворец Диоклетиана и исторический центр города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и до сих пор остаются живым сердцем Сплита. Во время пешеходной экскурсии по Сплиту гид расскажет о жизни императора Диоклетиана, о его дворце и о быте древних жителей Далмации. Экскурсия в город Сплит подарит вам незабываемое знакомство с античной историей, культурой и очарованием одного из красивейших городов Хорватии.

5
1 отзыв
Экскурсия из Дубровника в город Сплит-сердце Далмации
Экскурсия из Дубровника в город Сплит-сердце Далмации
Экскурсия из Дубровника в город Сплит-сердце Далмации

Описание экскурсии

Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие из Дубровника в Сплит — один из самых ярких и атмосферных городов Хорватии. Эта экскурсия по Адриатическому побережью объединяет живописные пейзажи, древнюю историю и особый средиземноморский стиль жизни. Дорога вдоль Адриатики Маршрут проходит по одному из самых красивых побережий Европы. По дороге вы будете наслаждаться видами лазурного моря, островов и уютных прибрежных городков, которые создают неповторимую атмосферу южной Хорватии. Сплит — город, где живёт история Главная цель путешествия — город Сплит, который по праву считается культурным центром Далмации. Во время обзорной экскурсии по Сплиту вы посетите знаменитый дворец императора Диоклетиана — уникальный архитектурный комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:
древние каменные улицы старого города • Перистиль — центральную площадь дворца • кафедральный собор Святого Дуе (Домния) • уютные дворики и старинные здания Особенность Сплита в том, что история здесь не просто сохранилась — она стала частью повседневной жизни города. Атмосфера средиземноморского города После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной Рива, насладиться видом на море, выпить кофе или попробовать блюда далматинской кухни. Сплит — это город, где сочетаются древность и современность, спокойствие и энергия, история и жизнь.

по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида - сопровождающего из Дубровника до Сплита
  • Комфортабельный автомобиль
  • Бензин
  • Оплата быстрой трассы
  • Парковка возле исторической части старого города Сплита
  • Оплата въезда в историческую часть города Сплит
Что не входит в цену
  • Питание, личные расходы
  • Услуги лицензированного гида в Сплите
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или апартаментах города
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мы провели очень интересное путешествие с Евгенией. Ехали из Дубровника в Сплит. Евгения очень знающий экскурсовод. Поездка с ней была очень интересная. Она очень внимательный и чуткий человек. Спасибо вам за все. Рекомендую всем💜💗❤️
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