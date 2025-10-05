Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаю вас отправиться на увлекательную экскурсию в Сплит - город, где античность встречается с современностью. Главная жемчужина Сплита — Дворец римского императора Диоклетиана, построенный в III веке.
Именно здесь вы сможете увидеть
Именно здесь вы сможете увидеть
Описание экскурсии
Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие из Дубровника в Сплит — один из самых ярких и атмосферных городов Хорватии. Эта экскурсия по Адриатическому побережью объединяет живописные пейзажи, древнюю историю и особый средиземноморский стиль жизни. Дорога вдоль Адриатики Маршрут проходит по одному из самых красивых побережий Европы. По дороге вы будете наслаждаться видами лазурного моря, островов и уютных прибрежных городков, которые создают неповторимую атмосферу южной Хорватии. Сплит — город, где живёт история Главная цель путешествия — город Сплит, который по праву считается культурным центром Далмации. Во время обзорной экскурсии по Сплиту вы посетите знаменитый дворец императора Диоклетиана — уникальный архитектурный комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:
древние каменные улицы старого города • Перистиль — центральную площадь дворца • кафедральный собор Святого Дуе (Домния) • уютные дворики и старинные здания Особенность Сплита в том, что история здесь не просто сохранилась — она стала частью повседневной жизни города. Атмосфера средиземноморского города После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной Рива, насладиться видом на море, выпить кофе или попробовать блюда далматинской кухни. Сплит — это город, где сочетаются древность и современность, спокойствие и энергия, история и жизнь.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида - сопровождающего из Дубровника до Сплита
- Комфортабельный автомобиль
- Бензин
- Оплата быстрой трассы
- Парковка возле исторической части старого города Сплита
- Оплата въезда в историческую часть города Сплит
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- Услуги лицензированного гида в Сплите
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле или апартаментах города
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Мы провели очень интересное путешествие с Евгенией. Ехали из Дубровника в Сплит. Евгения очень знающий экскурсовод. Поездка с ней была очень интересная. Она очень внимательный и чуткий человек. Спасибо вам за все. Рекомендую всем💜💗❤️
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