Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие из Дубровника в Сплит — один из самых ярких и атмосферных городов Хорватии. Эта экскурсия по Адриатическому побережью объединяет живописные пейзажи, древнюю историю и особый средиземноморский стиль жизни. Дорога вдоль Адриатики Маршрут проходит по одному из самых красивых побережий Европы. По дороге вы будете наслаждаться видами лазурного моря, островов и уютных прибрежных городков, которые создают неповторимую атмосферу южной Хорватии. Сплит — город, где живёт история Главная цель путешествия — город Сплит, который по праву считается культурным центром Далмации. Во время обзорной экскурсии по Сплиту вы посетите знаменитый дворец императора Диоклетиана — уникальный архитектурный комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:

древние каменные улицы старого города • Перистиль — центральную площадь дворца • кафедральный собор Святого Дуе (Домния) • уютные дворики и старинные здания Особенность Сплита в том, что история здесь не просто сохранилась — она стала частью повседневной жизни города. Атмосфера средиземноморского города После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной Рива, насладиться видом на море, выпить кофе или попробовать блюда далматинской кухни. Сплит — это город, где сочетаются древность и современность, спокойствие и энергия, история и жизнь.