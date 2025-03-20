Мои заказы

Выездные экскурсии из Дубровника

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Дубровнике на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
2 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 8 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Побывать в очаровательном городке на юге Хорватии и поесть вкуснейших устриц прямо из моря
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
Прогулка по Сплиту с посещением Дворца Диоклетиана и шопингом. Откройте для себя атмосферу Средней Далмации и её богатую историю
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€680 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 марта 2025
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!
  • с
    сергей
    5 сентября 2024
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
    Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятноОчень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятноОчень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно
  • В
    Владилена
    24 августа 2024
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
    Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
  • М
    Марина
    28 июля 2024
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Отличная экскурсия. Приятно было после раскаленного от жаркого солнца Дубровника оказаться на тенистом,овеваемом морским бризом Локруме. Он действительно сказочно чудесен.
    читать дальше

    Наталия показала самые красивые и интересные места острова. Её рассказ о его истории и тайнах был увлекателен и эмоционален. Прогулка оказалась не утомительной,после кторой можно было уже самостоятельно продолжить изучение Локрума,а также искупаться в море. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию:получите разнообразные и яркие впечатления.

  • М
    Марина
    13 октября 2023
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
  • V
    Veera
    17 июня 2023
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Самые большие похвалы. Огромное спасибо, великолепно!
  • Г
    Георгий
    18 сентября 2021
    Морское путешествие на сказочный остров Локрум
    Наталья, прекрасный гид. Помогла нам оформить впечатление от города и острова в единый ансамбль)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морское путешествие на сказочный остров Локрум
  2. Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
  3. Город Сплит - столица Средней Далмации
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в сентябре 2025
Сейчас в Дубровнике в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 680. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Дубровника и местам Хорватии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии