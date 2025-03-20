Т Татьяна Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!

с сергей Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!

В Владилена Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝

И Ирина Стон: Средневековье, соль и устричные фермы Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!

М Марина Морское путешествие на сказочный остров Локрум читать дальше Наталия показала самые красивые и интересные места острова. Её рассказ о его истории и тайнах был увлекателен и эмоционален. Прогулка оказалась не утомительной,после кторой можно было уже самостоятельно продолжить изучение Локрума,а также искупаться в море. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию:получите разнообразные и яркие впечатления. Отличная экскурсия. Приятно было после раскаленного от жаркого солнца Дубровника оказаться на тенистом,овеваемом морским бризом Локруме. Он действительно сказочно чудесен.

М Марина Морское путешествие на сказочный остров Локрум Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.

V Veera Морское путешествие на сказочный остров Локрум Самые большие похвалы. Огромное спасибо, великолепно!