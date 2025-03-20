Водная прогулка
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Побывать в очаровательном городке на юге Хорватии и поесть вкуснейших устриц прямо из моря
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
Прогулка по Сплиту с посещением Дворца Диоклетиана и шопингом. Откройте для себя атмосферу Средней Далмации и её богатую историю
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€680 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 марта 2025Классная не напряжная экскурсия! Очень красивая! Посмотрели историческую часть и поплавали по устричной ферме. Выпили вина и поели устриц!
- ссергей5 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Хелена провела её интересно и легко. Водитель автомобиля - настоящий профессионал. Устрицы- невероятно вкусные. Атмосфера на лодке была домашняя и располагала к приятным беседам. Мы отлично провели время!
- ВВладилена24 августа 2024Путешествие на устричную ферму прошло великолепно. Посетили старый город Стон и частную устричную ферму, где попробовали свежайшие устрицы с домашней наливкой, вином. Хозяева приготовили мидии в винном соусе. Всё было замечательно. Хелена прекрасный рассказчик. Спасибо за душевное общение👍🤝
- ИИрина19 августа 2024Экскурсия очень понравилась!!! Информативно,познавательно и организовано. Вау эффект от посещения устричных ферм и было конечно же очень вкусно. Хелена очень компетентный экскурсовод с которым очень интересно! Мы с мужем были в восторге. Рекомендуем!
- ММарина28 июля 2024Отличная экскурсия. Приятно было после раскаленного от жаркого солнца Дубровника оказаться на тенистом,овеваемом морским бризом Локруме. Он действительно сказочно чудесен.
- ММарина13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия!!! Мы провели отличнейший день с Натальей на острове. С ней было очень интересно и познавательно. Самая лучшая экскурсия, которую мы брали в Дубровнике.
- VVeera17 июня 2023Самые большие похвалы. Огромное спасибо, великолепно!
- ГГеоргий18 сентября 2021Наталья, прекрасный гид. Помогла нам оформить впечатление от города и острова в единый ансамбль)
