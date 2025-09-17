R Rafael У нас была экскурсия с Ольгой как замена и мы остались довольны. Быстро и профессионально было сделано всё включая последнию минуту смену гида. Очень рекомендуем!!!!!

Анастасия Прекрасно, экскурсия была в субботу и нам посчастливилось увидеть целых три хорватских свадьбы!!) что сделало нашу экскурсию еще более увлекательной, Хелена рассказала нам про местные свадьбы и традиции!

Е Елена Хелена -очень хороший экскурсовод, влюбленный в город и много знающий. Экскурсия по интересным локациям, много интересной информации, но при этом все легко физически и очень увлекательно. Очень рекмендую.

И Ирина Очень интересно! Всю дорогу домой обсуждали с сыном то, что услышали, а потом взахлёб делились с мужем/папой новыми знаниями. Спасибо большое!

А Аnastasiia читать дальше детали из жизни местных жителей в Старом городе Дубровника, которые при самостоятельном осмотре мы бы скорее всего не заметили. Благодарны гиду за небольшую экскурсию в клуатре и старинной аптеке Францискансого монастыря (у нас уже были при себе входные билеты), которая не входила в стандартный пеший тур, за позитивную атмосферу и настроение. Нам также понравилось мороженное порекомендованое во время экскурсии. Мы заказали групповой тур, но были на экскурсии только вдвоем и могли задать интересующие нас вопросы и гулять в удобном для нас темпе. Гид обратила внимание на интересные места и

Наталья Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.



Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!

А Александр Великолепная экскурсия, очень знающий гид с прекрасным русским языком. Время пролетело очень быстро, очень жаль, что так быстро закончилась экскурсия. Благодарим Хелену за интереснейший день в Дуброврике.