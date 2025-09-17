Какие права были у женщин в средневековом Дубровнике? Как в те времена относились к проституции и где жил палач? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии по улочкам Старого города. Монастырь св.
Франциска, одна из самых старых аптек Европы, фонтан Онофрио, Кафедральный собор, улица Страдун, форт Ревелин… Осматривая всё это, вы точно проникнетесь духом прошлого!
Франциска, одна из самых старых аптек Европы, фонтан Онофрио, Кафедральный собор, улица Страдун, форт Ревелин… Осматривая всё это, вы точно проникнетесь духом прошлого!
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать о правах женщин в средневековье
- 🏰 Посетить исторические места Дубровника
- 🧭 Погрузиться в атмосферу Ренессанса
- 💊 Узнать о старейшей аптеке Европы
- ⚓ Понять важность морской торговли
Что можно увидеть
- Площадь Пиле
- Крепость Ловриенац
- Монастырь св. Клары
- Фонтан Онофрио
- Монастырь св. Франциска
- Улица Страдун
- Испанская лестница
- Городской порт
- Форт Ревелин
- Кафедральный собор
- Рыночная площадь
- Церковь св. Влаха
- Дворец Спонза
- Городская колокольня
- Позорный столб
- Дом палача
- Княжеский дворец
Описание экскурсии
- Площадь Пиле и вид на крепость Ловриенац — одну из самых старых в Дубровнике. У входа я расскажу о словах, которые легли в основу гимна города
- Бывший женский монастырь св. Клары. Поговорим о средних дочерях, которых заключали в монастырь
- Фонтан Онофрио. Раньше служанки стирали в нём одежду. Также это было главное место сплетен
- Детский приют. Обсудим, почему республика решила построить его и куда отправлялись дети после 9 лет
- Монастырь св. Франциска — одна из самых старых аптек Европы. Вы узнаете, какие лекарства существовали во время Ренессанса и как женщины ухаживали за собой
- Главная улица — Страдун. Расскажу, какой она была до землетрясения 1667 года
- Испанская лестница — самое узнаваемое место в городе после сериала «Игра престолов». Ступеньки ведут в иезуитский монастырь
- Городской порт. Поговорим о важности морской торговли в Дубровнике и белом золоте, которое приносило в казну республики треть доходов
- Форт Ревелин — восточные ворота города. Вы полюбуетесь видом на остров Локрум и поймёте, почему это место называют проклятым
Кафедральный собор, Рыночная площадь, церковь св. Влаха, дворец Спонза, городская колокольня, позорный столб, дом палача и Княжеский дворец — также в программе.
Вы узнаете:
- Как люди одевались, где учились, как проводили свободное время
- Что считалось роскошью и как с ней боролись
- Как проходили свадьбы
- Где жил палач и как наказывали провинившихся
- Какие права были у женщин в средневековом Дубровнике
- Как католическая республика относилась к проституции
- Что производили и продавали в городе в период Ренессанса
- Какая дама в 15 веке произвела фурор в консервативном городе
Организационные детали
- Все локации осматриваем снаружи
- Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но вы также можете взять с собой детей — я скорректирую рассказ под них
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелена — ваш гид в Дубровнике
Провела экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Хелена. Я родилась и выросла в Дубровнике — жемчужине Адриатического моря. Его красота и уникальная история очаровывали меня с детства. Я окончила музыкальную консерваторию в г. ЗагребеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rafael
17 сен 2025
У нас была экскурсия с Ольгой как замена и мы остались довольны. Быстро и профессионально было сделано всё включая последнию минуту смену гида. Очень рекомендуем!!!!!
Анастасия
8 сен 2025
Прекрасно, экскурсия была в субботу и нам посчастливилось увидеть целых три хорватских свадьбы!!) что сделало нашу экскурсию еще более увлекательной, Хелена рассказала нам про местные свадьбы и традиции!
Е
Елена
28 авг 2025
Хелена -очень хороший экскурсовод, влюбленный в город и много знающий. Экскурсия по интересным локациям, много интересной информации, но при этом все легко физически и очень увлекательно. Очень рекмендую.
И
Ирина
16 авг 2025
Очень интересно! Всю дорогу домой обсуждали с сыном то, что услышали, а потом взахлёб делились с мужем/папой новыми знаниями. Спасибо большое!
А
Аnastasiia
4 авг 2025
Мы заказали групповой тур, но были на экскурсии только вдвоем и могли задать интересующие нас вопросы и гулять в удобном для нас темпе. Гид обратила внимание на интересные места и
Наталья
23 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.
Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!
Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!
А
Александр
7 июн 2025
Великолепная экскурсия, очень знающий гид с прекрасным русским языком. Время пролетело очень быстро, очень жаль, что так быстро закончилась экскурсия. Благодарим Хелену за интереснейший день в Дуброврике.
Жанара
31 мар 2025
Огромное спасибо Хелене за великолепную экскурсию. Мне повезло и я была на экскурсии одна. Хелена любезно отвечала на все мои вопросы, экскурсия прошла в непринужденной и дружественной обстановке.
Хелена также пошла
Хелена также пошла
Входит в следующие категории Дубровника
Похожие экскурсии из Дубровника
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: Возле главных ворот Старого города
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€135
€150 за всё до 5 чел.