Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Корчула – остров 🏝️, расположенный посреди бескрайнего Адриатического моря 🌊.

Исторические корни острова уходят в глубокую древность, к эпохе неолита и финикийским поселениям.

Но подлинную известность острову принес его соотечественник, великий путешественник Марко Поло.

Пройдитесь по берегам древних земель, посмотрите на живописные просторы с хорватских скал и узнайте больше о прекрасной стране Балканского полуострова!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €400 за экскурсию

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Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло

Поездка в город 🏙️ Корчула на остров 🏝️ с одноимённым названием состоит из двух частей:

  • проезд на автомобиле 🚘 по полуострову Пелешас в городок Оребич, а затем плыть паромом в течении 20 минут на остров Корчула.
  • Город Корчула иногда называют Дубровником в миниатюре, что не совсем справедливо для этого пусть и небольшого, но хорошо сохранившегося средневекового города, опоясанного крепостной стеной. Долгое время своего существования город принадлежал Венецианской республики и сохранил не только стены, но и дух прошлых времён.
  • Главная достопримечательность 🏛️ города- кафедральный собор святого Марка - небесного покровителя города Корчулы. Здесь находятся две чудотворные иконы Богородицы, приложиться к которым устремляются многочисленные паломники.
  • Гостей, далёких от религии, в городе привлекает дом, в котором родился известный путешественник Марко Поло, автор книги " О многообразии мира" ( второе её название " Миллион"), самой издаваемой после Библии.
  • Остались в городе и следы прибывания русской диаспоры - это сербская православная церковь ⛪, существующая со времён разгрома флота Наполеона русской флотилией адмирала Сенявина в 1806 году.
  • Для любителей сувениров и украшений Корчула -благославенное место: сувениры 🎁 из белого камня( о. Брач), ювелирные изделия из красного ( местного) коралла, в золоте, в серебре, из других редких полудрагоценных камней. Каждый, кто посещает Корчулу, обязательно приобретёт что-нибудь себе на память.
  • Обед в любом понравившемся ресторанчике на городской стене доставит удовольствие даже самому взыскательному гурману.
  • Протяжённость автомобильной поездки от Дубровника до г. Оребич - 135 км.
  • Время в пути Дубровник - Корчула - 2, 5 часа. Продолжительность всей экскурсии 🧭 -целый день.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт- комфортабельный автомобиль 1-4 человек
Что не входит
  • Питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения П.
Евгения П.
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Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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