Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Евгения П. – Гид из Дубровника

Корчула – остров 🏝️, расположенный посреди бескрайнего Адриатического моря 🌊.



Исторические корни острова уходят в глубокую древность, к эпохе неолита и финикийским поселениям.



Но подлинную известность острову принес его соотечественник, великий путешественник Марко Поло.



Пройдитесь по берегам древних земель, посмотрите на живописные просторы с хорватских скал и узнайте больше о прекрасной стране Балканского полуострова!