Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Поездка в город 🏙️ Корчула на остров 🏝️ с одноимённым названием состоит из двух частей:
проезд на автомобиле 🚘 по полуострову Пелешас в городок Оребич, а затем плыть паромом в течении 20 минут на остров Корчула.
Город Корчула иногда называют Дубровником в миниатюре, что не совсем справедливо для этого пусть и небольшого, но хорошо сохранившегося средневекового города, опоясанного крепостной стеной. Долгое время своего существования город принадлежал Венецианской республики и сохранил не только стены, но и дух прошлых времён.
Главная достопримечательность 🏛️ города- кафедральный собор святого Марка - небесного покровителя города Корчулы. Здесь находятся две чудотворные иконы Богородицы, приложиться к которым устремляются многочисленные паломники.
Гостей, далёких от религии, в городе привлекает дом, в котором родился известный путешественник Марко Поло, автор книги " О многообразии мира" ( второе её название " Миллион"), самой издаваемой после Библии.
Остались в городе и следы прибывания русской диаспоры - это сербская православная церковь ⛪, существующая со времён разгрома флота Наполеона русской флотилией адмирала Сенявина в 1806 году.
Для любителей сувениров и украшений Корчула -благославенное место: сувениры 🎁 из белого камня( о. Брач), ювелирные изделия из красного ( местного) коралла, в золоте, в серебре, из других редких полудрагоценных камней. Каждый, кто посещает Корчулу, обязательно приобретёт что-нибудь себе на память.
Обед в любом понравившемся ресторанчике на городской стене доставит удовольствие даже самому взыскательному гурману.
Протяжённость автомобильной поездки от Дубровника до г. Оребич - 135 км.
Время в пути Дубровник - Корчула - 2, 5 часа. Продолжительность всей экскурсии 🧭 -целый день.
Что входит
Услуги гида
транспорт- комфортабельный автомобиль 1-4 человек
Что не входит
Питание
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.