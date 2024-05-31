1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
11 июня в 16:30
12 июня в 14:30
€100 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по историческому Дубровнику: Старый город и съемочные локации
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Завтра в 12:30
10 июня в 08:30
133€120 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дубровник - обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Начало: около ворот Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Дубровник - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: возле главных ворот Старого города
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
133€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
Завтра в 13:30
10 июня в 09:00
€131 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Устричные плантации в Стоне и ботанический сад Трстено
Посетите уникальный ботанический сад Трстено и узнайте о выращивании устриц в Стоне. Насладитесь историей и природой Дубровника
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Уникальная квест-экскурсия по Дубровнику: Тайны и загадки города
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
11 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€196 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDasha31 мая 2024Великолепная экскурсия по улочкам старого Дубровника с интересными фактами
- РРита27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
- ЮЮлия22 мая 2024Большое спасибо Наташе за организацию, советы, прекрасную подачу и знания, . Мы научились фотографировать по новому! Спасибо! Рекомендую сто процентов- получите массу советов и кучу лайф хаков!
- ЕЕвгений17 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по старому городу. Без лишних дат и имен грузящих мозг и не запоминающихся в итоге. Все четко, ясно и понятно! Спасибо
- EEkaterina21 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно познакомиться с Дубровником поближе. Мы не только узнали историю Дубровника, но и получили ответы на все наши вопросы во время прогулки!
- ВВалерия14 апреля 2024Спасибо огромное Наталье за столь увлекательную прогулку! Наталья очень хорошо знает город, каждый его камушек. Отвечает на все вопросы и
- ЭЭлина12 марта 2024Прекрасный экскурсовод Наталья и замечательно организованная экскурсия. Спасибо большое, получили гораздо больше чем ожидали. Обязательно будем обращаться к вам снова и рекомендовать своим знакомым.
- ТТатьяна23 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой - два часа пробежали незаметно. Было интересно и взрослым, и детям (13, 15 лет)! Елена умеет заинтересовать, привлечь внимание к деталям и вести интересный рассказ! До встречи в Дубровнике:)
- ММария17 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Еленой, два часа пролетели совсем незаметно: классная подача материала, увлекательные истории. И отдельное спасибо за адаптирование маршрута под особенности здоровья:)
- ООльга17 августа 2023Живой, интересный рассказ, нам очень понравилось! Я бы даже сказала, времени не хватило:) можно было бы двже удлинить экскурсию на 30-40 минут:)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Популярные места»
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