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Обзорная экскурсия по Дубровнику

5
1 отзыв
Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Обзорная экскурсия по Дубровнику
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Дубровнику
Обзорная экскурсия по Дубровнику

Что вы увидите

  • Вы ознакомитесь с главными достопримечательностями старого города-музея
  • включая Кафедральный собор Вознесения Девы Марии
  • церкви небесного покровителя города- святого Власия и другие сокральные объекты и музеи по Вашему желанию.
ДУБРОВНИК - один из красивейших городов мира, который привлекает туристов своей великолепной архитектурой и историческими памятниками.
Город расположен на скале, у самого моря 🌊. Редко где можно встретить такую красоту, гармонию и величие.
" Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник", так оценил Бернард Шоу этот изумительный город 🏙️ историческим ценностям Дубровник внесён в список всемирного наследия Юнеско с 1979 года.
За время пешеходной экскурсии 🧭 по Дубровнику Вы ознакомитесь c самыми интересными достопримечательностями 🏛️ старого города-музея, включая посещение Кафедрального собора Вознесения Девы Марии, церкви святого Влаха - небесного покровителя Дубровника и другие сокральные объекты и музеи 🖼 по Вашему желанию.
На экскурсии Вы узнаете много интересных исторических фактов, народных легенд и историй о дубровницкой аристократической республике, которая существовала на протяжении многих столетий и сохранила до наших дней свои традиции и обычаи.
На сегодняшний день в Дубровнике до сих пор существует традиция, которую чтят потомки местных аристократов, собираясь в городском кафе для встреч за чашечкой кофе.
В свободное время от экскурсии Вы сможите прогуляться 👣 по крепостной стене, которая обвивает старый город или воспользоваться фуникулёром, чтобы сделать уникальные фото Дубровника с высоты горы ⛰️
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Дубровнику
Обзорная экскурсия по Дубровнику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения П.
Евгения П.
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1 отзыв оставили туристы

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