ДУБРОВНИК - один из красивейших городов мира, который привлекает туристов своей великолепной архитектурой и историческими памятниками.

Город расположен на скале, у самого моря 🌊. Редко где можно встретить такую красоту, гармонию и величие.

" Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник", так оценил Бернард Шоу этот изумительный город 🏙️ историческим ценностям Дубровник внесён в список всемирного наследия Юнеско с 1979 года.

За время пешеходной экскурсии 🧭 по Дубровнику Вы ознакомитесь c самыми интересными достопримечательностями 🏛️ старого города-музея, включая посещение Кафедрального собора Вознесения Девы Марии, церкви святого Влаха - небесного покровителя Дубровника и другие сокральные объекты и музеи 🖼 по Вашему желанию.

На экскурсии Вы узнаете много интересных исторических фактов, народных легенд и историй о дубровницкой аристократической республике, которая существовала на протяжении многих столетий и сохранила до наших дней свои традиции и обычаи.

На сегодняшний день в Дубровнике до сих пор существует традиция, которую чтят потомки местных аристократов, собираясь в городском кафе для встреч за чашечкой кофе.

В свободное время от экскурсии Вы сможите прогуляться 👣 по крепостной стене, которая обвивает старый город или воспользоваться фуникулёром, чтобы сделать уникальные фото Дубровника с высоты горы ⛰️