10 традиционных индийских блюд, которые вам нужно попробовать (фото)

Традиционная индийская кухня преимущественно является смесью специй и ароматов. Кулинарный стиль Индии, отличается культурным и лингвистическим разнообразием и варьируется от одного региона к другому. В зависимости от местности, каждая кухня имеет свой собственный уникальный выбор блюд. Некоторые могут быть пикантными, другие - менее, но все они достаточно красочны и соблазнительны. ХорошоТАМ подготовили список из 10 традиционных индийских блюд, которые вам нужно попробовать.
1. Роган Джош (Rogan Josh)
Это ароматный карри из ягненка, родом из Кашмира, хотя у него есть корни, восходящие к персидской кухне. Включая множество специй, помидоров, имбиря и чеснока, Роган Джош - аппетитное блюдо, обожаемое по всей стране. Хотя рецепт может варьироваться от региона к региону, основная суть остается неизменной.
2. Тунде Кебаб (Tunde ke Kabab)
Этот шашлык из мясного фарша, родом из Лакхнау. Прежде всего блюдо известно своими ингредиентами, в его состав входит около 150 различных специй. Обычно тунде кебаб изготовлен из мяса буйвола, но есть варианты с куриным или бараньим мясом. Тунде Кебаб является главным блюдом кухни Авадх, известной своими амброзиальными деликатесами.
3. Докла (Dhokla)
Вкусная вегетарианская закуска докла, считается лучшей в Индии, сделана она из риса и нута. Ферментированное рисовое тесто смешивают с нутом и готовят на пару, а затем подают с горчичными семенами и кориандром. Среди множества вегетарианских блюд из Гуджарата, докла является образцовым.
4. Масала Доса (Masala Dosa)
Рис является основным продуктом южно-индийской кухни, благодаря использованию в большинстве блюд, в том числе в масала доса. В то время как доса — это общее блюдо из южной Индии,масала доса впервые появилось в прибрежной Карнатаке. Процесс приготовления рисовых блинчиков относительно прост, рис и чечевицу пропитывают водой в течение пяти-шести часов, чтобы подготовить тесто, а затем их жарят на сковороде. Типы начинок для масала досы различные, но обычно это картофельный и луковый карри, также к блюду обязательно подается соус чатни.
5. Макки ки Роти и Сарсон ка Сага (Makki ki Roti и Sarson ka Saag)
Кукурузный мучной хлеб (Макки ки Роти) и блюдо из горчичного листа и шпината (Сарсон ка Сага) вместе являются основным продуктом питания в Пенджабском районе Индии. Это блюдо может показаться не особо привлекательным, но вкус богат и вполне может удовлетворить ваши вкусовые предпочтения.
6. Копченая свинина (Smoked Pork)
В северо-восточной индийской кухне есть свои отличительные черты от остальной части страны, что делает ее уникальной в кулинарном плане. Например, копченая свинина из Нагаленда включает в себя необычные ингридиенты, такие как бамбуковые растения и raja mirchi - один из самых острых чили в мире. Копченая свинина - традиционная и основная еда Нагаленда, обычно потребляемая с рисом.
7. Хайдарабадское бирьяни (Hyderabadi biryani)
Бирьяни пришел в индийскую кухню во времена вторжения Монгол, и оно не исчезло с их уходом. Среди многочисленных вариантов бирьяни, хайдарабадское бирьяни выделяется из-за способа приготовления и ингредиентов - рис, мясо (баранина или курица), йогурт, лук и большое количество специй, чтобы придать ему более полный вкус.
8. Индийские чаат (Indian chaats)
Чаат (вкусные закуски) являются основой индийской уличной кухни. Популярные закуски включают качори, пани-пури, бхел-пури и масала-пури, с основными ингридиентами, такими как рис, горох, овощи и специи. Чаат возникли на севере Индии и постепенно распространялись во все уголки страны. Не будет преувеличением сказать, что как только вы попробуете чаат, вы обязательно вернетесь за дополнительной порцией!
9. Жареная говядина и Паратха
Люди из штата Керала в Индии - знатоки говядины (да вы не ослышались, в Керала говядина разрешена). Присутствие говядины в кухне Керала способствовало появлению лучших блюд, которые обязательно соблазнят ваши вкусовые рецепторы, а говяжье жаркое является главным среди них. Обязательно попробуйте говяжье жаркое с хлебом собственного приготовления, паратха.
10. Вада Пав (Vada Pav)
Улицы в Махараштре являются неполными без присутствия продавцов вада-пав, данное блюдо оказало огромное влияние на местную гастрономию. Вада-пав — это вегетарианское сливочно картофельное пирожное, с чили и другими специями, вложенные в булочку(пав). То, что появилось как простая закуска, стало популярным во всей Индии.