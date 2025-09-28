3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Контрастный и многоликий Дели

Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Экскурсия «Контрастный и многоликий Дели» позволит вам познакомиться с двумя лицами индийской столицы: здесь вы увидите как бурлящий жизнью Старый город с его узкими улочками, мечетью Джама Масджид и Красным Фортом, так и величественный Нью-Дели с Воротами Индии, Храмом Лотоса и мавзолеем Хумаюна.

Вас ждет погружение в историю, культуру и архитектуру Дели, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
4.8
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу Старого и Нового Дели
  • 🏰 Посещение исторических памятников
  • 🕌 Уникальные религиозные сооружения
  • 🛍️ Шопинг на колоритных базарах
  • 🚴 Прокат на велорикше
  • 🌸 Прогулка по живописным паркам
  • 💡 Узнаете интересные исторические факты
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели

Что можно увидеть

  • Мечеть Джама Масджид
  • Красный Форт
  • Базар Чандни Чоук
  • Ворота Индии
  • Кутб-Минар
  • Храм Лотоса
  • Мавзолей Хумаюна
  • Храм Бирла
  • Акшардхам
  • Сады Лоди
  • Колодцы Аграсен Ки Баоли

Описание экскурсии

Старый Дели, который раньше был Новым Дели

В истории города все так же запутано, как и в лабиринтах его улочек, безумном сочетании низких домов и современных высоток с широкими проспектами. Я расскажу, как султаны здесь строили столицы, что произошло при правлении Великого Могола Шаха Джахана, как дальше развивался Дели, и что в результате понимают под обозначениями Старого и Нового города.

Максимум впечатлений от исторического квартала

Вы посетите мечеть Джама Масджид, где я расскажу о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа. Услышите историю выдающегося архитектурного сооружения — Красного Форта и эпохи империи Великих Моголов. Побываете в одном из самых колоритных мест на Востоке — на базаре Чандни Чоук, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов. И узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившим Тадж-Махал, который основал «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе все, что душе угодно. А если будет желание, прокатитесь по старинным улицам на велорикше, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города.

Визитные карточки Нью-Дели

Здесь сосредоточены главные административные сооружения и живет большинство местной знати. Вы увидите Ворота Индии, установленные в честь памяти индийских солдат, и узнаете историю строительства официальной резиденции Президента. Возле самого высокого в мире кирпичного минарета, Кутб-Минара, я расскажу об участии в его возведении нескольких поколений правителей делийского султаната. Также вы осмотрите Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии, мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, разберетесь в символике индуистского храма Бирли и оцените необычную красоту Акшардхама. Прогуляетесь по городскому парку Сады Лоди и изучите потрясающие ступенчатые колодцы Аграсен Ки Баоли. А на закате вас будет ждать яркое световое шоу фонтанов.

Организационные детали

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты
    — Мечеть Джами (300 рупий с человека)
    — Кутуб минарет (600 рупий с человека)
    — Мавзолей Хумаюна (600 рупий с человека)
  • Плата за видео/фото в мечети Джами (по желанию)
  • Обед (по желанию)

ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До два человека$129
Если вас больше, с человека$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
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говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Гид Авинаш это очень дружелюбный и знающий город профессионал. Все организовал в лучшем виде. Мы увидели многоликий Дели. Огромное ему спасибо 🙏
Гид Авинаш это очень дружелюбный и знающий город профессионал. Все организовал в лучшем виде. Мы увидели многоликий Дели. Огромное ему спасибо 🙏
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Ирина
Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры и местных традиций, прекрасное знание русского языка, приятное общение. Али прислушивался к нашим пожеланиям и корректировал план экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую!
Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры
Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры
Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры
Экскурсия "Контрастный и многоликий Дели" с Али, была очень интересна и насыщена. Хорошее знание истории, культуры
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O
Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, с аккуратным водителем и прекрасным гидом Джиту, который очень интересно рассказывал. Отличное знание истории, интересных фактов, хорошее знание русского языка и продуманный маршрут экскурсий. Учитывая
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загруженность дорог, программа экскурсии была выполнена полностью и даже более того. Особое впечатление произвел храм Акшардам, жаль там запрещено фотографировать. Гид рассказывал очень много интересных фактов, легенд, выбирал отличные локации для фото. Время пролетело незаметно! Смело рекомендую эту экскурсию и организаторов - не пожалеете.

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Е
Удивительная экскурсия! Очень понравился Дели, наибогатейшая история, безумно красивая архитектура! Гид и водитель - супер, спасибо большое! Показали не только достопримечательности, но и угостили чаем, ромом, показали всю обратную сторону… совсем другое восприятие Индии.
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М
Очень понравилась экскурсия!
Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.
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Алена
Очень интенсивная и интересная экскурсия! Намного лучше взять эту экскурсию, чем пытаться самостоятельно все посмотреть.
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