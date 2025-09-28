3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет погружение в историю, культуру и архитектуру Дели, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в атмосферу Старого и Нового Дели
- 🏰 Посещение исторических памятников
- 🕌 Уникальные религиозные сооружения
- 🛍️ Шопинг на колоритных базарах
- 🚴 Прокат на велорикше
- 🌸 Прогулка по живописным паркам
- 💡 Узнаете интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Мечеть Джама Масджид
- Красный Форт
- Базар Чандни Чоук
- Ворота Индии
- Кутб-Минар
- Храм Лотоса
- Мавзолей Хумаюна
- Храм Бирла
- Акшардхам
- Сады Лоди
- Колодцы Аграсен Ки Баоли
Описание экскурсии
Старый Дели, который раньше был Новым Дели
В истории города все так же запутано, как и в лабиринтах его улочек, безумном сочетании низких домов и современных высоток с широкими проспектами. Я расскажу, как султаны здесь строили столицы, что произошло при правлении Великого Могола Шаха Джахана, как дальше развивался Дели, и что в результате понимают под обозначениями Старого и Нового города.
Максимум впечатлений от исторического квартала
Вы посетите мечеть Джама Масджид, где я расскажу о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа. Услышите историю выдающегося архитектурного сооружения — Красного Форта и эпохи империи Великих Моголов. Побываете в одном из самых колоритных мест на Востоке — на базаре Чандни Чоук, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов. И узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившим Тадж-Махал, который основал «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе все, что душе угодно. А если будет желание, прокатитесь по старинным улицам на велорикше, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города.
Визитные карточки Нью-Дели
Здесь сосредоточены главные административные сооружения и живет большинство местной знати. Вы увидите Ворота Индии, установленные в честь памяти индийских солдат, и узнаете историю строительства официальной резиденции Президента. Возле самого высокого в мире кирпичного минарета, Кутб-Минара, я расскажу об участии в его возведении нескольких поколений правителей делийского султаната. Также вы осмотрите Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии, мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, разберетесь в символике индуистского храма Бирли и оцените необычную красоту Акшардхама. Прогуляетесь по городскому парку Сады Лоди и изучите потрясающие ступенчатые колодцы Аграсен Ки Баоли. А на закате вас будет ждать яркое световое шоу фонтанов.
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.
Дополнительные расходы:
- Входные билеты
— Мечеть Джами (300 рупий с человека)
— Кутуб минарет (600 рупий с человека)
— Мавзолей Хумаюна (600 рупий с человека)
- Плата за видео/фото в мечети Джами (по желанию)
- Обед (по желанию)
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До два человека
|$129
|Если вас больше, с человека
|$59
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.