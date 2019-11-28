3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Составить объемное представление о шумной столице Индии за один день на авто-пешеходной экскурсии

Ali
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Ali – ваш гид
Вы встретитесь с шокирующе колоритным Старым городом, где жизнь бурлит по законам многомиллионных джунглей и средневековой экзотики.

А в Нью-Дели познакомитесь с современной архитектурой и восхитительными храмами.

Я же помогу разобраться в причудливых исторических переплетениях обоих городов и подробно расскажу об их главных памятниках.
$69 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча У вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели

Что вас ожидает

Старый Дели, который раньше был Новым Дели
В истории города все так же запутано, как и в лабиринтах его улочек, безумном сочетании низких домов и современных высоток с широкими проспектами. Я расскажу, как султаны здесь строили столицы, что произошло пи правлении Великого Могола Шаха Джахана, как дальше развивался Дели, и что в результате понимают под обозначениями Старого и Нового города.

Максимум впечатлений от исторического квартала
Вы посетите мечеть Джама Масджид, где я расскажу о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа. Услышите историю выдающегося архитектурного сооружения — Красного Форта и эпохи империи Великих Моголов. Побываете в одном из самых колоритных мест на Востоке — на базаре Чандни чоук, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов. И узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившим Тадж-Махал, который основал «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе все, что душе угодно. А если будет желание, прокатитесь по старинным улицам на велорикше, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города.

Визитные карточки Нью-Дели
Здесь сосредоточены главные административные сооружения и живет большинство местной знати. Вы увидите Ворота Индии, установленные в честь памяти индийских солдат, и узнаете историю строительства официальной резиденции Президента. Возле самого высокого в мире кирпичного минарета, Кутб-Минара, я расскажу об участии в его возведении нескольких поколений правителей делийского султаната. Также вы осмотрите Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии, мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, разберетесь в символике индуистского храма Бирли и оцените необычную красоту Акшардхама. Прогуляетесь по городскому парку Сады Лоди и изучите потрясающие ступенчатые колодцы Аграсен Ки Баоли. А на закате вас будет ждать яркое световое шоу фонтанов.

Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели
Контрастный и многоликий Дели

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура У вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ali
Ali
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город , о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и со мной ваше путешествие будет незабываемым!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия!
Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.
4 ноября 2019
Удивительная экскурсия! Очень понравился Дели, наибогатейшая история, безумно красивая архитектура! Гид и водитель - супер, спасибо большое! Показали не только достопримечательности, но и угостили чаем, ромом, показали всю обратную сторону... совсем другое восприятие Индии.
3 ноября 2019
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Ali проводит ещё 4 экскурсии

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