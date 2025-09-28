3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Контрастный и многоликий Дели» позволит вам познакомиться с двумя лицами индийской столицы: здесь вы увидите как бурлящий жизнью Старый город с его узкими улочками, мечетью Джама Масджид и Красным Фортом, так и величественный Нью-Дели с Воротами Индии, Храмом Лотоса и мавзолеем Хумаюна. Вас ждет погружение в историю, культуру и архитектуру Дели, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю

Описание экскурсии

Старый Дели, который раньше был Новым Дели

В истории города все так же запутано, как и в лабиринтах его улочек, безумном сочетании низких домов и современных высоток с широкими проспектами. Я расскажу, как султаны здесь строили столицы, что произошло при правлении Великого Могола Шаха Джахана, как дальше развивался Дели, и что в результате понимают под обозначениями Старого и Нового города.

Максимум впечатлений от исторического квартала

Вы посетите мечеть Джама Масджид, где я расскажу о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа. Услышите историю выдающегося архитектурного сооружения — Красного Форта и эпохи империи Великих Моголов. Побываете в одном из самых колоритных мест на Востоке — на базаре Чандни Чоук, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов. И узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившим Тадж-Махал, который основал «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе все, что душе угодно. А если будет желание, прокатитесь по старинным улицам на велорикше, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города.

Визитные карточки Нью-Дели

Здесь сосредоточены главные административные сооружения и живет большинство местной знати. Вы увидите Ворота Индии, установленные в честь памяти индийских солдат, и узнаете историю строительства официальной резиденции Президента. Возле самого высокого в мире кирпичного минарета, Кутб-Минара, я расскажу об участии в его возведении нескольких поколений правителей делийского султаната. Также вы осмотрите Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии, мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, разберетесь в символике индуистского храма Бирли и оцените необычную красоту Акшардхама. Прогуляетесь по городскому парку Сады Лоди и изучите потрясающие ступенчатые колодцы Аграсен Ки Баоли. А на закате вас будет ждать яркое световое шоу фонтанов.

Организационные детали

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

Дополнительные расходы: