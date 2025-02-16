Е Евгения Путешествие по великолепной Агре Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍

М Мария Путешествие по великолепной Агре Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.

A Artem Путешествие по великолепной Агре читать дальше Форт, Маленький Тадж Махал и другие. Отлично пообедали. А на следующее утро мы на рассвете были первыми в Тадж Махал. Благодаря Мохсину - мы обошли все толпы туристов и попали в прекрасный дворец первыми. Мохсин очень вежливый, профессиональный гид с глубоким знанием истории Индии и любовью к Стране. Очень рекомендую лучшего гида в Агре. Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -

Н Наталия Путешествие по великолепной Агре Хорошая экскурсия по Агре, понравилось, было интересно, хорошо все организовано. Мохсин организовал нам и другие экскурсии, было все отлично, рекомендую. Все пожелания были учтены, все вовремя и качественно, остались довольны.