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Форт, Маленький Тадж Махал и другие. Отлично пообедали. А на следующее утро мы на рассвете были первыми в Тадж Махал. Благодаря Мохсину - мы обошли все толпы туристов и попали в прекрасный дворец первыми. Мохсин очень вежливый, профессиональный гид с глубоким знанием истории Индии и любовью к Стране. Очень рекомендую лучшего гида в Агре.