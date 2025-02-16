Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
«В рассветных лучах солнца вы полюбуетесь мечетью 17 века, которую установил император Шах Джахан I в честь жены»
Завтра в 05:00
29 мар в 05:00
$90 за человека
Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Рассмотреть в деталях один из самых фотографируемых памятников в мире
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
«Тадж-Махал — мраморный мавзолей-мечеть на берегу священной Ямуны, наследие эпохи Великих Моголов»
Завтра в 09:00
29 мар в 07:00
$28 за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Увидеть Тадж-Махал, Красный форт и контрасты Индии
«Вы посетите мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который построил правитель Шах Джахан I в память о своей умершей супруге Мумтаз Махал»
30 мар в 08:00
2 апр в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 февраля 2025Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
- ММария22 ноября 2024Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
- AArtem19 октября 2024Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Святые места»
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