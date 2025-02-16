Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии в Агре

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Агре на русском языке, цены от $90, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Путешествие по великолепной Агре
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
«Рассмотрите тонкую резьбу по мрамору и сложную инкрустацию и погуляете по атмосферному саду»
Завтра в 05:00
3 ноя в 05:00
от $90 за человека
По дороге к Тадж-Махалу Из Агры - в мраморный дворец, Лунный сад и древнюю
8 часов
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Начало: Агра
Расписание: кроме пятницы каждый день работает этот тур, Потому что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Завтра в 05:00
3 ноя в 05:00
$152$160 за человека
По дороге к Тадж-Махалу
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
«Лунный сад Мехтаб Баг — сокровище Агры»
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
$150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 февраля 2025
    Путешествие по великолепной Агре
    Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
  • М
    Мария
    22 ноября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
  • A
    Artem
    19 октября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
    читать дальше

    Форт, Маленький Тадж Махал и другие. Отлично пообедали. А на следующее утро мы на рассвете были первыми в Тадж Махал. Благодаря Мохсину - мы обошли все толпы туристов и попали в прекрасный дворец первыми. Мохсин очень вежливый, профессиональный гид с глубоким знанием истории Индии и любовью к Стране. Очень рекомендую лучшего гида в Агре.

  • Н
    Наталия
    19 сентября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Хорошая экскурсия по Агре, понравилось, было интересно, хорошо все организовано. Мохсин организовал нам и другие экскурсии, было все отлично, рекомендую. Все пожелания были учтены, все вовремя и качественно, остались довольны.
  • А
    Алексей
    18 сентября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Бронировали экскурсию для наших туристов. Со слов туристов всё прошло идеально - от встречи с гидом Мохсином до окончания экскурсии, все пожелания были учтены.

Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Цветы и сады»

