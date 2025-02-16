Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
«Рассмотрите тонкую резьбу по мрамору и сложную инкрустацию и погуляете по атмосферному саду»
Завтра в 05:00
3 ноя в 05:00
от $90 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: кроме пятницы каждый день работает этот тур, Потому что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
$152
$160 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
«Лунный сад Мехтаб Баг — сокровище Агры»
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
$150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 февраля 2025Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
- ММария22 ноября 2024Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
- AArtem19 октября 2024Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
- ННаталия19 сентября 2024Хорошая экскурсия по Агре, понравилось, было интересно, хорошо все организовано. Мохсин организовал нам и другие экскурсии, было все отлично, рекомендую. Все пожелания были учтены, все вовремя и качественно, остались довольны.
- ААлексей18 сентября 2024Бронировали экскурсию для наших туристов. Со слов туристов всё прошло идеально - от встречи с гидом Мохсином до окончания экскурсии, все пожелания были учтены.
Сколько стоит экскурсия по Агре в ноябре 2025
Сейчас в Агре в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 152 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Агре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цветы и сады», 6 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь