Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми

Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны

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Отправиться в колоритное путешествие по Индии с местным другом.

Увидеть знаменитый Тадж-Махал, «розовый город» с «дворцом ветров» и диких животных в естественной среде обитания. Посетить мраморные фабрики, посмотреть на производство ковров или ювелирных украшений. Закупиться специями на рынке и подобрать новый образ на шопинге.

Вас ждёт сафари на джипах в поисках тигров, осмотр многочисленных величественных храмов и жгучее знакомство с национальной кухней Индии.
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Ближайшие даты:
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
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20
июл
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Дели, проводим вас в аэропорт ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
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Обзорные
Многодневные туры
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