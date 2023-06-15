Отправиться в колоритное путешествие по Индии с местным другом. Увидеть знаменитый Тадж-Махал, «розовый город» с «дворцом ветров» и диких животных в естественной среде обитания. Посетить мраморные фабрики, посмотреть на производство ковров или ювелирных украшений. Закупиться специями на рынке и подобрать новый образ на шопинге. Вас ждёт сафари на джипах в поисках тигров, осмотр многочисленных величественных храмов и жгучее знакомство с национальной кухней Индии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.