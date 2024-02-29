За 8 дней познакомимся с главными достопримечательностями Индии: «розовым» Джайпуром, «мраморной» Агрой и совмещающим в себе несколько культур Дели. Отправимся на 2 дня в джунгли, чтобы увидеть тигров и других диких животных в естественной среде обитания. Прокатимся на конной повозке рядом с Тадж-Махалом и на слонах на территории форта. Погрузимся в местную культуру на рынках, увидим парящий над водой дворец и попробуем блюда индийской кухни.

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.