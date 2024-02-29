Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Авторский тур в Дели

Посетить Дели, Агру, Джайпур и отправиться в сафари в нацпарке «Рантхамбор»

5
2 отзыва
За 8 дней познакомимся с главными достопримечательностями Индии: «розовым» Джайпуром, «мраморной» Агрой и совмещающим в себе несколько культур Дели.

Отправимся на 2 дня в джунгли, чтобы увидеть тигров и других диких животных в естественной среде обитания. Прокатимся на конной повозке рядом с Тадж-Махалом и на слонах на территории форта.

Погрузимся в местную культуру на рынках, увидим парящий над водой дворец и попробуем блюда индийской кухни.
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$851
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa», «Nahargarh Haveli». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Дели, вечер в городе

Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Вечером прогуляемся по индийским рынкам или посетим светозвуковое шоу в Красном форте. Гид порекомендует заведения для вашего ужина и первого знакомства с местной кухней.

Прилёт в Дели, вечер в городеПрилёт в Дели, вечер в городеПрилёт в Дели, вечер в городе
2 день

Главные достопримечательности Дели

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели. Вы увидите старый и новый город, памятники времён империи Моголов, индуистские и мусульманские общины, огромную крепость Красный форт, величественные храмы и самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. Посетите художественную галерею и базар «Чанди Чоук». Посмотрите на Ворота Индии, возведённые в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны.

Гид порекомендует места для обедов и ужинов, расскажет, что попробовать из национальных блюд.

Главные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности Дели
3 день

«Розовый» Джайпур

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Джайпур (275 км) — столицу Раджастхана. Город называют «розовым» из-за цвета камня, который использовался в строительстве.

Заселившись в гостиницу, мы посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал. Зайдём в музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города. Гид подскажет заведения для обеда и ужина.

«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур
4 день

Национальный парк «Рантхамбор»

После завтрака переедем в нацпарк «Рантхамбор», что в 160 км от Джайпура. Заселимся в отель «Jungle Resort», на территории которого есть бассейн и пышный сад. Будем жить в джунглях, где возможно встретить крокодилов, кабанов, экзотических птиц, антилоп и тигров. Встреча с последними у нас запланирована на завтра.

Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»
5 день

На встречу с тиграми

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в 3-часовое сафари на джипах в поисках тигров. Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой. Вернёмся на обед в отель, отдохнём и продолжим знакомиться с животным миром Рантхамбора.

На ужин попробуем традиционные блюда и поделимся впечатлениями от встречи с дикими животными.

На встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграми
6 день

Агра и мраморные фабрики

После завтрака переедем в «город мрамора» — Агру (265 км). Заселимся в отель и отправимся гулять. Посетим Красный форт — укреплённое сооружение из красного песчаника и мрамора. Внутри интерьер украшен золотыми узорами и камнями. Заедем на мраморные фабрики, где узнаем о процессе инкрустации мрамора, и прогуляемся по рынкам.

Агра и мраморные фабрикиАгра и мраморные фабрикиАгра и мраморные фабрикиАгра и мраморные фабрикиАгра и мраморные фабрики
7 день

Тадж-Махал и возвращение в Дели

Сегодня увидим шедевр мировой архитектуры и великий памятник любви, который был построен королем Шах-Джаханом для своей любимой жены Мумтадж-Махал — Тадж-Махал.

После обеда вернёмся в Дели.

Тадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в ДелиТадж-Махал и возвращение в Дели
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоязычного гида
  • Прогулка на слонах
  • Прогулка на конной повозке
  • Сафари на джипах
  • Оплата налогов
  • Тур проводится только для вашей группы от 1 до 10 человек
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Дели и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Входные билеты в монумент
  • Обеды и ужины
  • Плата за фотосъёмку
  • Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
  • Сувениры и личные расходы
  • Виза - 45 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели, проводим ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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D
29 фев 2024
Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.
С
10 янв 2024
Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный микроавтобус сопровождал нас всю поездку. Отели были прекрасны. Грамотные гиды провели нам замечательные экскурсии. Абинаву отдельное Спасибо за помощь и сопровождение в поездке! Мы получили много положительных эмоций!
Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован

Тур входит в следующие категории Дели

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