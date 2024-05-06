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Авторский тур
8 дней
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в 3-часовое сафари на джипах в поисках тигров»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вас ждёт сафари на джипах в поисках тигров, осмотр многочисленных величественных храмов и жгучее знакомство с национальной кухней Индии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Утро можно спокойно провести в отеле, для желающих мы можем организовать настоящее сафари с леопардами в национальном парке с леопардами (примерно с 06:00 до 09:00, за доплату)»
3 авг в 03:30
$1 260 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
«Для полного погружения мы устроим два сафари — утреннее, перед завтраком, и вечернее — уже после обеда»
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИнесса6 мая 2024Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
- DDmitriy29 февраля 2024Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
- ССергей10 января 2024Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Сафари»
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