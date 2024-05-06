Сафари и дикая природа в Дели

Найдено 4 тура в категории «Сафари» в Дели на русском языке, цены от $851, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в 3-часовое сафари на джипах в поисках тигров»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вас ждёт сафари на джипах в поисках тигров, осмотр многочисленных величественных храмов и жгучее знакомство с национальной кухней Индии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
🚗 На машине
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Утро можно спокойно провести в отеле, для желающих мы можем организовать настоящее сафари с леопардами в национальном парке с леопардами (примерно с 06:00 до 09:00, за доплату)»
3 авг в 03:30
$1 260 за человека
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
«Для полного погружения мы устроим два сафари — утреннее, перед завтраком, и вечернее — уже после обеда»
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Инесса
    6 мая 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
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    В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.

  • D
    Dmitriy
    29 февраля 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
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    делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

  • С
    Сергей
    10 января 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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    микроавтобус сопровождал нас всю поездку. Отели были прекрасны. Грамотные гиды провели нам замечательные экскурсии. Абинаву отдельное Спасибо за помощь и сопровождение в поездке! Мы получили много положительных эмоций!

    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Сафари»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
  2. Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
  3. Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
  4. Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Сафари" можно забронировать 4 тура от 851 до 2 088 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Цены на сафари в Дели, самые популярные туры 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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