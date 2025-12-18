Описание экскурсииВ этой экскурсии вы посмотрите один из самых главных монументов мира Тадж Махал и Форт Агры, как известный Красный Форт, так и катание будет на индийском поезде, где из окна можете посмотреть на прекрасное вид на природу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Красный форт
- Итимад-уд-Даулы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
