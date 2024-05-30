1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
«В 8:10 поезд отправляется в Агру — в поезде вы сможете позавтракать»
10 июня в 15:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
«07:00 Вас заберут из отеля и отвезут на ж/д станцию Хазрат Низамуддин, где водитель поможет вам сесть в поезд и покажет заранее забронированное место»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
«07:00 — забираем вас из отеля в Дели и отправляемся на железнодорожный вокзал, где до Агры вас домчит роскошный поезд Gatimaan Express — самый быстрый в Индии»
Завтра в 15:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна30 мая 2024Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
- ЮЮрий19 мая 2024Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
- ДДмитрий2 мая 2024Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт, заехать на местные производства
- ППавел29 апреля 2024Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
- EEvgeniia31 марта 2024Для нас было организовано путешествие из Дели в Агру, чтобы увидеть Тадж Махал и Форт Агры! Нам были куплены билеты
- ВВадим25 января 2024Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На поезде»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 198. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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