Вас ждёт не просто путешествие по главным достопримечательностям Дели, Агры и Джайпура (но и их мы успеем посетить!), а настоящее погружение в мир индийского искусства вышивки. Под руководством местных мастеров вы начнёте осваивать роскошные техники зардози и чиканкари. А ещё понаблюдаем за процессом создания ковра и порисуем органическими и безопасными красками на слонах в реабилитационном центре — это настоящая медитация без вреда для дружелюбных животных. Насладимся и архитектурными чудесами: встретим рассвет в Тадж-Махале, побываем в знаменитом Абер Форте и полюбуемся Воротами Индии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).