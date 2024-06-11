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Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро
12 окт в 10:00
$1 420 за человека
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «11-дневные туры»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
- Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
- Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
- Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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