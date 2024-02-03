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Авторский тур
4 дня
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за человека
Авторский тур
5 дней
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
9 дней
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$1 300 за человека
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДиана3 февраля 2024В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
- ЮЮлия6 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Слоны»
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- Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
- Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
- Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
- В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
- Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
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Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Слоны" можно забронировать 7 авторских туров от 400 до 1 359. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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