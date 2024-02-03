В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.

Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)

Ю Юлия

Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.