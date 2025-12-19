Описание экскурсииЭтот однодневный тур объединяет две души Индии — величие любви Тадж-Махала и духовную атмосферу Вриндавана, напоминающую Варанаси. Утром вы посетите одно из самых известных чудес света, а во второй половине дня погрузитесь в мир храмов, мантр и преданности на берегах реки Ямуны. Во Вриндаване вас ждут храмы ISKCON, Прем Мандир, где вечерняя подсветка и аарти создают по-настоящему мистическую атмосферу, гхат и прогулка на лодке. Этот тур особенно подходит для тех путешественников, у кого нет возможности посетить Варанаси в рамках одного дня: Вриндаван дарит похожие эмоции, духовное спокойствие и атмосферу, позволяя почувствовать Варанаси всего за один день. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет за короткое время ощутить историю, культуру и духовную энергию Индии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Храм ИСККОН
- Прем-Мандир
- Река Ямуна
- Берег реки (гхат)
Что включено
- Такси/n
- Водитель/n
- Гид/n
- Плата за парковку/n
- Дорожный налог/nбензин/nтрансфер/nбутылка воды 500 мл
Что не входит в цену
- Входной билет/nличные расходы/nобед/ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели
Завершение: По запросу отель аэропорт любое место в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
