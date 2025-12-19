Описание Ответы на вопросы

Arsal Ваш гид в Дели Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

испанский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-10 человек $250 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Этот однодневный тур объединяет две души Индии — величие любви Тадж-Махала и духовную атмосферу Вриндавана, напоминающую Варанаси. Утром вы посетите одно из самых известных чудес света, а во второй половине дня погрузитесь в мир храмов, мантр и преданности на берегах реки Ямуны. Во Вриндаване вас ждут храмы ISKCON, Прем Мандир, где вечерняя подсветка и аарти создают по-настоящему мистическую атмосферу, гхат и прогулка на лодке. Этот тур особенно подходит для тех путешественников, у кого нет возможности посетить Варанаси в рамках одного дня: Вриндаван дарит похожие эмоции, духовное спокойствие и атмосферу, позволяя почувствовать Варанаси всего за один день. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет за короткое время ощутить историю, культуру и духовную энергию Индии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату