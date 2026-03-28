6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассвет у Тадж-Махала

Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Представьте себе момент, когда первые лучи солнца мягко касаются беломраморных стен Тадж-Махала, превращая его в живописное произведение искусства.

Эта экскурсия предлагает не только уникальный шанс увидеть одно из чудес света в
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самый магический момент дня, но и познакомиться с богатой историей и культурой Индии через визит в Агра-форт и традиционный индийский завтрак.

Отправляясь из Дели, вы окунетесь в мир, где каждый камень рассказывает свою историю, а каждый поворот дороги открывает новые горизонты

4.8
117 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальная возможность увидеть Тадж-Махал на рассвете
  • 📸 Идеальные условия для фотографий без толп туристов
  • 🍽️ Традиционный индийский завтрак в пятизвездочном отеле
  • 🏰 Погружение в историю Агра-форта
  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле с кондиционером
  • 💳 Скидка при оплате банковской картой
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал
  • Агра-форт

Описание экскурсии

Тадж-Махал в лучах утреннего солнца

На восходе перед вами предстанет символ Индии — беломраморный Тадж-Махал, признанный шедевр мусульманского искусства и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где, как не здесь, можно прочувствовать притягательную атмосферу Востока? На примере Тадж-Махала вы познакомитесь с могольской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции. А отсутствие бесчисленных туристов и мраморные стены, окрашенные в нежные оттенки рассвета, сделают ваши фотографии по-настоящему особенными.

Традиционный индийский завтрак

После визита в Тадж-Махал мы немного отдохнем и перекусим в пятизвездочном отеле Агры: вас ждет индийский или классический европейский завтрак, во время которого мы обсудим быт и вкусы индусов. Вы узнаете, как проходят праздники и будни в Индии, и разберетесь в любопытных обычаях, которые чтут местные жители.

История Агра-форта

После завтрака мы отправимся в средневековую крепость, возведенную в 16 веке по инициативе Акбара Великого на месте полуразрушенного форта Бадалгар. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта, а также рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника — именно благодаря им крепость называют «Красными воротами Индии».

Организационные детали

Экскурсия начнется у вашего отеля в Дели в 2:30 утра, а затем мы отправимся в Агру — дорога займет около 3 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии включены: завтрак, трансфер из вашего отеля в Дели и обратно на автомобиле с кондиционером, плата за парковки и проезд на всех участках дороги
  • Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека
  • Также есть опция позавтракать в другом месте — с видом на Тадж-Махал (в этом случае завтрак оплачивается дополнительно — $25 с человека)
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
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говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Если вам хочется в Индию, но страшно, то лучший выбор - команда Али. Сам Али прекрасно общается по-русски, всегда на связи и по существу отвечает на любые возникшие вопросы. В
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его команде все пунктуальны, вежливы, внимательны без навязчивости. Из отеля в Дели нас забрали на новом Suzuki с кондиционером. Водитель приятный, вёл аккуратно.
Нашим гидом в Агре был Акку, он профессионал высокого уровня. Имеет университетское образование, глубоко знает историю. Свободно говорит по-русски, общение было лёгким и комфортным. Гид заранее позаботился о билетах, поэтому везде проходили без очередей, он даже отгонял от нас некоторых активных желающих с нами фотографироваться. Также он всегда рекомендовал чистый туалет в проверенных местах (извините за подробности, но для меня это было важно). Организатор Али всегда был на связи, уточнял, всё ли в порядке, чувствовалась поддержка.
Состав экскурсии гибкий — мы пропустили второстепенное (я не хотела сари), зато потратили это время на более детальный осмотр основных достопримечательностей. По пути была возможность остановиться у магазинчиков или поесть в хорошем месте. Мы заехали в мастерскую, где работают местные мастера, и даже заказали у них мраморную фигуру Будды, муж давно хотел что-то такое. Там много красивых вещей, можно заказать доставку в Россию.
Такой формат экскурсии — безопасный и комфортный способ познакомиться с достопримечательностями Индии. Али и команда превзошли наши ожидания, теперь проблема только в одном - хочется объездить с ними всю Индию, а время ограничено… Если бы я сразу знала, что будет так интересно и комфортно, то остановились бы в Дели подольше, ради экскурсии в Джайпур

Если вам хочется в Индию, но страшно, то лучший выбор - команда Али. Сам Али прекрасно
Если вам хочется в Индию, но страшно, то лучший выбор - команда Али. Сам Али прекрасно
Если вам хочется в Индию, но страшно, то лучший выбор - команда Али. Сам Али прекрасно
Али
Али
Ответ организатора:
Добрый день! Юлия!
Мы рады тому что вам понравилось с нашей командой и благодарны за ваше доверие. Будем ждать вас снова в невероятной Индии!
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Т
Потрясающая экскурсия!!!
И замечательный профессионал Али, идеально знающий русский язык🫶

В 5 утра нас забрали из отеля в Дели на комфортабельном авто и ближе к 10 утра мы были уже в Тадж
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Махале. Утром сейчас густой туман и нас сразу предупредили, рассвет не получится увидеть. Важно что водитель и гид это не один человек.

Тадж Махал прекрасен и внутри и территория возле него.

Потом мы поехали в Красный Форт и там тоже очень интересно и колоритно.

И после экскурсии пообедали в местном вкусном заведении, потом дорога домой.

Али, желаем тебе больше благодарных и счастливых туристов! Будем рекомендовать тебя друзьям

Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!
Потрясающая экскурсия!!!+1
Потрясающая экскурсия!!!
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Виталий
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны на рассвете у Тадж Махала.. Организация,встреча и экскурсия на высшем уровне!!! Продолжайте также радовать гостей Индии!!! С уважением,Виталий(Москва).
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
Добрый день! хочу от всей души поблагодарить Вашу команду и персонально Али,за встречу первого дня весны
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Р
Очень понравилась экскурсия. Начиная с момента, когда забрали из отеля до момента возвращения в отель все было на высоте.
Гид (Али) знает замечательно историю своего края, особенности и секреты этого Чуда
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Света. Сама экскурсия прошла на одном дыхании, без стояния в очередях, без назойливых фотографов. Сам рассказ звучал как сказка, которую хотелось слушать все больше и больше.
Сам Али очень отзывчив на все просьбы и помогает решить вопросы по комфортному пребыванию в Индии.

Очень понравилась экскурсия. Начиная с момента, когда забрали из отеля до момента возвращения в отель все было на высоте.
Очень понравилась экскурсия. Начиная с момента, когда забрали из отеля до момента возвращения в отель все было на высоте.
Очень понравилась экскурсия. Начиная с момента, когда забрали из отеля до момента возвращения в отель все было на высоте.
Очень понравилась экскурсия. Начиная с момента, когда забрали из отеля до момента возвращения в отель все было на высоте.
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Liliiy
29 ноября 2025 посетили город Агра, экскурсию бронировали на Tripster, под названием «Рассвет у Тадж-Махала».
Из отеля нас забрали в 5 утра и поехали (автомобиль Suzuki, чистый, с кондиционером). Нам повезло
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- пробок не было, да и людей было не много (по словам гида).
Агра - так и хочется сказать «Аграба», как в сказке Алладин, Тадж-Махал-прекрасен, величественный, его неземная красота внушает чувство благоговения и почтения, белый мрамор и симметричная архитектура поражают воображение. Брали на прокат национальное платье Сари, очень понравилось, приятная ткань, не жарко, фотографии получились крутые (на территории есть «проф фотографы», которые абсолютно не умеют фотографировать- не рекомендую, пустая трата времени и денег). Весь день с нами был гид Ариф, хочу отметить его профессионализм, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, подсказывал удачные ракурсы для фото, все соответствовало программе. Огромное спасибо вам и команде Али, экскурсия познавательная, вы сделали нашу поездку такой запоминающейся.

29 ноября 2025 посетили город Агра, экскурсию бронировали на Tripster, под названием «Рассвет у Тадж-Махала».
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S
Прекрасная организация поездки и экскурсии! Подготовленный, профессиональный и доброжелательный гид! Приличная машина и водитель. Очень рекомендую, будете довольны!)))
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