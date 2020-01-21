6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить легендарный мавзолей без толпы туристов и увидеть Красные ворота Индии

Ali
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Ali – представитель гидов
Тадж-Махал — одно из тех мест, которые лучше однажды увидеть вживую, чем сотню раз на фото.

Вы окажетесь у белоснежного мавзолея перед восходом, когда утреннее солнце окрасит мраморные стены в оттенки розового, а вокруг не будет нескончаемого потока туристов.

А после традиционного завтрака перенесетесь в эпоху Великих Моголов у алого Агра-форта.
$125 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала

Что вас ожидает

Тадж-Махал в лучах утреннего солнца
На восходе перед вами предстанет символ Индии — беломраморный Тадж-Махал, признанный шедевр мусульманского искусства и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где, как не здесь, можно прочувствовать притягательную атмосферу Востока? На примере Тадж-Махала вы познакомитесь с могольской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции. А отсутствие бесчисленных туристов и мраморные стены, окрашенные в нежные оттенки рассвета, сделают ваши фотографии по-настоящему особенными.

Традиционный индийский завтрак
После визита в Тадж-Махал мы немного отдохнем и перекусим в пятизвездочном отеле Агры: вас ждет индийский или классический европейский завтрак, во время которого мы обсудим быт и вкусы индусов. Вы узнаете, как проходят праздники и будни в Индии, и разберетесь в любопытных обычаях, которые чтут местные жители.

История Агра-форта
После завтрака мы отправимся в средневековую крепость, возведенную в 16 веке по инициативе Акбара Великого на месте полуразрушенного форта Бадалгар. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта, а также рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника — именно благодаря им крепость называют «Красными воротами Индии».

Организационные детали

  • Экскурсия начнется у вашего отеля в Дели в 2:30 утра, а затем мы отправимся в Агру — дорога займет около 3 часов.
  • В стоимость экскурсии включены: завтрак, трансфер из вашего отеля в Дели и обратно на автомобиле с кондиционером, плата за парковки и проезд на всех участках дороги.
  • Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека.
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты.
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала
Рассвет у Тадж-Махала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ali
Ali
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город , о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и с нами ваше путешествие будет незабываемым!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Очень хорошая чистая машина и вежливый водитель, ведёт аккуратно. Али приятный в общении и хорошо знает материал по экскурсии, интересно рассказывает, и видно, что очень любит свой город.
Что можно было бы улучшить: было ощущение постоянной спешки, хотелось больше полюбоваться красотами. Казалось, нужно торопиться, чтобы все успеть, но по факту мы посмотрели Тадж и Форт за 3 часа и экскурсия закончилась. Ещё хотелось больше узнать об Индии, истории, обычаях, современной жизни, но сам Али это не рассказывает, и нужно задавать вопросы.
12 января 2020
Очень довольна, что выбрала Али, как гида. Приезжала ночью, меня в аэропорту встретил водитель и отвёз в Агру. В Агре меня встретил молодой, позитивный с красивой улыбкой молодой человек и это оказался Али.
Приятный, воспитанный, тактичный, мне поведением был похож на европейца. Очень поднравился. Интересно рассказывал, поводил по Тадж-Махалу, посетили форт, вместе позавтракали в приятной кафешке и все было отлично. Буду рекомендовать Али своим друзьям и конечно же, спасибо Tripster за знакомство с Али.
8 января 2020
Экскурсия была организована прекрасно. Машина забрала нас во-время, Али прекрасно организовал билеты и не пришлось ждать. И ,самое главное, он знаток своего дела и истории Индии.
25 ноября 2019
За экскурсию оценка 5.
Планировалась поездка в Тадж-Махал задолго до полета в Индию, хотелось сфотографировать мавзолей на рассвете. К сожалению, и в Дели и в Агре стоял сильнейший смог, так что с фотографиями ничего не вышло. Это смазало впечатления, хотя конечно к самой экскурсии погода отношения не имеет.
Экскурсия прошла точно по плану, за организацию твердая пятерка, что вдвойне ценно, так как для Индии в общем-то такая точность не характерна. Экскурсовод "в теме", рассказывал много и интересно. К акценту, конечно, надо приноровиться.
Спасибо организаторам, могу смело порекомендовать Али и его команду.
Что касается самой экскурсии, то желающим рекомендую подумать, нужно ли вам быть в Тадж-Махале именно на рассвете. Несмотря на комфортабельную машину, не спать ночь все-таки физически тяжело.
25 ноября 2019
Я приехала в Индию одна, была стыковка рейсов, решила не упускать давнюю мечту - увидеть легендарный Тадж Махал. Вариант ехать туда самой откинула почти сразу и очень рада, что в качестве гида мне довелось найти Али. Мы вполне комфортно поспали в машине от отеля до самой Агры, посмотрели Тадж Махал в самое красивое (на мой субъективный взгляд) время - на рассвете. Совсем не много (по меркам Дели))) туристов, возможность полюбоваться, сделать прекрасные фотографии.
Обычно я перехожу на английский с заявленными русскоязычными гидами, но Али действительно абсолютно свободно и литературно говорит по-русски, рассказывает красивую и долгую историю Агры и ее правителей... спасибо огромное, это был тот случай, когда реальность превзошла все ожидания!
15 октября 2019
Очень рада, что нашла именно Али для экскурсий. В Тадж поехали из аэропорта сразу. Встретил водитель на комфортабельном авто. Помимо Тадж-Махала еще смотрели Дели . Очень все интересно рассказывает.:) Отвечает на все вопросы . Он сделал все , для классного времяпровождения:). Помогал нам вне экскурсии решить какие-либо вопросы. Молодец Али, рекомендую 👌👍

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