6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает не только уникальный шанс увидеть одно из чудес света в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальная возможность увидеть Тадж-Махал на рассвете
- 📸 Идеальные условия для фотографий без толп туристов
- 🍽️ Традиционный индийский завтрак в пятизвездочном отеле
- 🏰 Погружение в историю Агра-форта
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле с кондиционером
- 💳 Скидка при оплате банковской картой
Что можно увидеть
- Тадж-Махал
- Агра-форт
Описание экскурсии
Тадж-Махал в лучах утреннего солнца
На восходе перед вами предстанет символ Индии — беломраморный Тадж-Махал, признанный шедевр мусульманского искусства и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где, как не здесь, можно прочувствовать притягательную атмосферу Востока? На примере Тадж-Махала вы познакомитесь с могольской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции. А отсутствие бесчисленных туристов и мраморные стены, окрашенные в нежные оттенки рассвета, сделают ваши фотографии по-настоящему особенными.
Традиционный индийский завтрак
После визита в Тадж-Махал мы немного отдохнем и перекусим в пятизвездочном отеле Агры: вас ждет индийский или классический европейский завтрак, во время которого мы обсудим быт и вкусы индусов. Вы узнаете, как проходят праздники и будни в Индии, и разберетесь в любопытных обычаях, которые чтут местные жители.
История Агра-форта
После завтрака мы отправимся в средневековую крепость, возведенную в 16 веке по инициативе Акбара Великого на месте полуразрушенного форта Бадалгар. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта, а также рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника — именно благодаря им крепость называют «Красными воротами Индии».
Организационные детали
Экскурсия начнется у вашего отеля в Дели в 2:30 утра, а затем мы отправимся в Агру — дорога займет около 3 часов.
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость экскурсии включены: завтрак, трансфер из вашего отеля в Дели и обратно на автомобиле с кондиционером, плата за парковки и проезд на всех участках дороги
- Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека
- Также есть опция позавтракать в другом месте — с видом на Тадж-Махал (в этом случае завтрак оплачивается дополнительно — $25 с человека)
- При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы рады тому что вам понравилось с нашей командой и благодарны за ваше доверие. Будем ждать вас снова в невероятной Индии!
И замечательный профессионал Али, идеально знающий русский язык🫶
В 5 утра нас забрали из отеля в Дели на комфортабельном авто и ближе к 10 утра мы были уже в Тадж
Гид (Али) знает замечательно историю своего края, особенности и секреты этого Чуда
Из отеля нас забрали в 5 утра и поехали (автомобиль Suzuki, чистый, с кондиционером). Нам повезло