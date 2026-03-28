6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе момент, когда первые лучи солнца мягко касаются беломраморных стен Тадж-Махала, превращая его в живописное произведение искусства.Эта экскурсия предлагает не только уникальный шанс увидеть одно из чудес света в

самый магический момент дня, но и познакомиться с богатой историей и культурой Индии через визит в Агра-форт и традиционный индийский завтрак. Отправляясь из Дели, вы окунетесь в мир, где каждый камень рассказывает свою историю, а каждый поворот дороги открывает новые горизонты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тадж-Махал в лучах утреннего солнца

На восходе перед вами предстанет символ Индии — беломраморный Тадж-Махал, признанный шедевр мусульманского искусства и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где, как не здесь, можно прочувствовать притягательную атмосферу Востока? На примере Тадж-Махала вы познакомитесь с могольской архитектурой, сочетающей индийские, персидские и арабские традиции. А отсутствие бесчисленных туристов и мраморные стены, окрашенные в нежные оттенки рассвета, сделают ваши фотографии по-настоящему особенными.

Традиционный индийский завтрак

После визита в Тадж-Махал мы немного отдохнем и перекусим в пятизвездочном отеле Агры: вас ждет индийский или классический европейский завтрак, во время которого мы обсудим быт и вкусы индусов. Вы узнаете, как проходят праздники и будни в Индии, и разберетесь в любопытных обычаях, которые чтут местные жители.

История Агра-форта

После завтрака мы отправимся в средневековую крепость, возведенную в 16 веке по инициативе Акбара Великого на месте полуразрушенного форта Бадалгар. Вы узнаете об историческом и нынешнем предназначении Агра-форта, а также рассмотрите его внушительные стены из раджастанского красного песчаника — именно благодаря им крепость называют «Красными воротами Индии».

Организационные детали

Экскурсия начнется у вашего отеля в Дели в 2:30 утра, а затем мы отправимся в Агру — дорога займет около 3 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет