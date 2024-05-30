1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 02:30
от $199 за всё до 20 чел.
Групповая
12 часов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
Завтра в 14:00
10 июня в 06:30
$149 за человека
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна30 мая 2024Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
- ГГалина23 мая 2024Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия.
- ЮЮрий19 мая 2024Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ППавел4 мая 2024Экскурсия прошла замечательно Гид Анис рассказал и показал нам все Водитель так же вел машину аккуратно что является для нас большим плюсом Спасибо!
- ДДмитрий2 мая 2024Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт, заехать на местные производства
- ССтанислав1 мая 2024Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
- ППавел29 апреля 2024Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
- PPavel22 апреля 2024Али, спасибо большое! Мы очень благодарны за прекрасную организацию экскурсии 🤝
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Тадж-Махал»
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