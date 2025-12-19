Описание экскурсииНачните своё путешествие из Дели и отправьтесь в Агру, чтобы увидеть величественный Тадж-Махал в традиционном индийском образе. Это идеальное сочетание — знакомство с одним из самых красивых памятников мира и яркий культурный опыт. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля в Дели, и отправимся в Агру на комфортной машине. По приезду вы выберете красивое индийское сари, и вам помогут правильно и аккуратно его надеть. Также будут украшения, чтобы образ был полностью завершён. После подготовки мы отправимся к Тадж-Махалу. узнаете историю великой любви Шаха Джахана и Мумтаз, архитектурные детали и интересные легенды. Вы сможете сделать потрясающие фотографии в сари на фоне белого мрамора — это лучший сувенир из поездки. После посещения Тадж-Махала, по желанию, мы можем заехать на завтрак/обед, посетить Красный форт Агры или фабрику мрамора. Затем возвращение в Дели и высадка у вашего отеля. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет живые эмоции, красивые фотографии и глубокое погружение в культуру Индии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агра
- Мраморное искусство
Что включено
- Такси/nрусскоязычный гид/nвсе дорожные сборы/nвсе парковочные места/nличный водитель/nбензин/nсари для экскурсии в Тадж-Махал/nукрашения для сари
Что не входит в цену
- Входные билеты/nобед/завтрак/nличные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели
Завершение: В Дели. В вашем отеле/аэропорту/по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
