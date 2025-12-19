Описание Ответы на вопросы

Arsal Ваш гид в Дели Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

испанский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-10 человек $199 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Начните своё путешествие из Дели и отправьтесь в Агру, чтобы увидеть величественный Тадж-Махал в традиционном индийском образе. Это идеальное сочетание — знакомство с одним из самых красивых памятников мира и яркий культурный опыт. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля в Дели, и отправимся в Агру на комфортной машине. По приезду вы выберете красивое индийское сари, и вам помогут правильно и аккуратно его надеть. Также будут украшения, чтобы образ был полностью завершён. После подготовки мы отправимся к Тадж-Махалу. узнаете историю великой любви Шаха Джахана и Мумтаз, архитектурные детали и интересные легенды. Вы сможете сделать потрясающие фотографии в сари на фоне белого мрамора — это лучший сувенир из поездки. После посещения Тадж-Махала, по желанию, мы можем заехать на завтрак/обед, посетить Красный форт Агры или фабрику мрамора. Затем возвращение в Дели и высадка у вашего отеля. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет живые эмоции, красивые фотографии и глубокое погружение в культуру Индии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату