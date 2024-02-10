Приглашаем вас на уникальное автомобильное путешествие из Дели в Агру, где вы сможете насладиться красотой Тадж-Махала, символа вечной любви, и величием Красного форта, живописной крепости Моголов. Ваш личный гид раскроет секреты этих исторических шедевров, окунет вас в атмосферу прошлого и подарит незабываемые впечатления. В стоимость включен комфортный трансфер и услуги русскоговорящего гида, а также минеральная вода на протяжении всего пути. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, и позвольте этой экскурсии стать одним из самых ярких моментов вашего путешествия

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите визитные карточки Агры:

Тадж-Махал — мечеть-мавзолей, возведённый по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана. Вы узнаете, почему для строительства был использован именно белый мрамор и почему этот исторический шедевр считается символом вечной любви.

Красный форт — могучая крепость 9-10 веков, служившая резиденцией правителей. Это настоящий «город в городе» с дворцами, внутренними дворами, купальнями, Жемчужной мечетью и ухоженными лужайками. Я проведу вас по самым красивым местам и расскажу о них интересные факты.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki Desire, Suzuki Ciaz или Toyota Etios, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода

Время в пути в одну сторону — 4 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы