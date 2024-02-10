Восхитительное путешествие из Дели в Агру с посещением Тадж-Махала и Красного форта в уютной атмосфере
Приглашаем вас на уникальное автомобильное путешествие из Дели в Агру, где вы сможете насладиться красотой Тадж-Махала, символа вечной любви, и величием Красного форта, живописной крепости Моголов.
Ваш личный гид раскроет секреты этих исторических шедевров, окунет вас в атмосферу прошлого и подарит незабываемые впечатления.
В стоимость включен комфортный трансфер и услуги русскоговорящего гида, а также минеральная вода на протяжении всего пути.
Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, и позвольте этой экскурсии стать одним из самых ярких моментов вашего путешествия
Ваш личный гид раскроет секреты этих исторических шедевров, окунет вас в атмосферу прошлого и подарит незабываемые впечатления.
В стоимость включен комфортный трансфер и услуги русскоговорящего гида, а также минеральная вода на протяжении всего пути.
Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, и позвольте этой экскурсии стать одним из самых ярких моментов вашего путешествия
Ближайшие даты:
10
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12
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите визитные карточки Агры:
Тадж-Махал — мечеть-мавзолей, возведённый по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана. Вы узнаете, почему для строительства был использован именно белый мрамор и почему этот исторический шедевр считается символом вечной любви.
Красный форт — могучая крепость 9-10 веков, служившая резиденцией правителей. Это настоящий «город в городе» с дворцами, внутренними дворами, купальнями, Жемчужной мечетью и ухоженными лужайками. Я проведу вас по самым красивым местам и расскажу о них интересные факты.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki Desire, Suzuki Ciaz или Toyota Etios, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода
- Время в пути в одну сторону — 4 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Тадж-Махал — 1300 рупий
- Входные билеты в Красный форт — 650 рупий
- Обед — по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 11 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
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