Полезная информация о Дели

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Местное время в Дели
23:2300
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДели
По-английскиDelhi
Столица регионаДели является столицей региона
Статья о городеСтатья о Дели
Население города10 927 986 чел.
АэропортИндира Ганди DEL
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота227 м. от уровня моря

Подробная статья

Дели
Дели — столица семи империй

Где находится Дели на карте

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Дели
Дели
Дели
Дели
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