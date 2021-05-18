Полезная информация о Дели
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Местное время в Дели
23:2300
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Дели
|По-английски
|Delhi
|Столица региона
|Дели является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Дели
|Население города
|10 927 986 чел.
|Аэропорт
|Индира Ганди DEL
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|227 м. от уровня моря
Подробная статья
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