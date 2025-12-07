Индивидуальный тур в Индор на праздник красок Рангпанчами с включённым перелётом из Дели
Узнать о местных традициях, повеселиться во время гуляний, посетить дворец Раджвада и храм Аннапурны
Праздник Рангпанчами — это взрыв эмоций и цвета! Мы пройдёмся по старинным улочкам города, где звучит музыка, доносится аромат сандала, а вокруг — яркие лица, смех и облака разноцветной пудры, читать дальше
танцующие в воздухе. Здесь каждый становится частью всеобщего веселья — будь то местный житель или путешественник.
Вы сможете отведать свежие самоса, сладкие джалеби и ароматный чай масала, прогуляетесь по колоритным рынкам Чаппан Дукаан и Саррафа Базар и полюбуетесь архитектурой дворцов и храмов.
Это не просто праздник — это момент, когда чувствуешь Индию кожей, дышишь её ритмом и навсегда сохраняешь её краски в своём сердце.
Рекомендуется лёгкая, удобная одежда и обувь, которые не жалко испачкать во время праздника красок. Обязательно взять солнцезащитные очки, крем, головной убор, личную аптечку и защитный чехол для телефона. Интернет и связь стабильные в городах, возможны перебои за их пределами. Рекомендуется приобрести местную SIM-карту (Airtel, Jio). Для мелких покупок удобно иметь наличные.
1 день
Встреча и перелёт в Индор, прогулка по городу, участие в праздничных гуляниях
Ранним утром отправимся из Дели в Индор. После прибытия нас встретят и доставят в отель, где будет немного времени на отдых и подготовку к празднику.
В первой половине дня прогуляемся по старинному району Малви Мала: здесь резные особняки в колониальном стиле соседствуют с шумными рынками. Затем посетим храм Хари Хари Деви, украшенный гирляндами и цветами к Рангпанчами — дню, когда Индор преображается.
Позже начнётся главное действо — праздник Рангпанчами. Мы присоединимся к всеобщему веселью: облака разноцветных порошков, струи яркой воды, смех и музыка наполнят улицы города. Танцы под барабаны, улыбки местных жителей и фото в потоках красок станут самыми живыми воспоминаниями этого дня.
На обед нас ждут традиционные угощения под открытым небом: самоса, пакоры, сладкая халва и прохладительные напитки. Вечером можно отправиться на прогулку по вечернему Индору — подсвеченные улицы и кафе, аромат специй и звуки праздника создадут особое настроение. Отдохнём в отеле после насыщенного дня.
2 день
Дворцы, храмы и базары Индора, обратный перелёт в Дели
Сегодня вы познакомитесь с культурным и гастрономическим наследием Индора. Мы посетим дворец Раджвада, построенный в 18 веке в стиле маратхской архитектуры с сочетанием камня, дерева и изящных старинных арок. Затем отправимся на легендарную улицу Чаппан Дукаан, где расположено 56 лавочек с лучшими блюдами уличной кухни: поха, джалеби, кулфи и ароматным чаем масала.
После заглянем на Саррафа Базар — место, которое днём сверкает золотом и драгоценностями, а ночью превращается в гастрономический рай. Завершим день посещением храма Аннапурны, посвящённого богине изобилия.
Также, по желанию, можно отправиться на экскурсию: в Махешвар, чтобы увидеть крепость на берегу Нармады и традиционные ткацкие мастерские, или в Удджайн, один из семи священных городов индуизма, где находится знаменитый храм Махакалешвара.
Вечером — трансфер в аэропорт и вылет в Дели поздним рейсом.
Стоимость тура
Стандартный билет
$710
Что включено
Авиаперелёт Дели - Индор - Дели
Завтраки, бутилированная вода на весь маршрут
Трансферы по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Авиабилеты из вашего города до Дели и обратно
Проживание
Обеды и ужины
Для детей при участии группы стоимость тура - $750
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, 2:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Завершение: Дели, 23:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 58 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и читать дальше
незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.