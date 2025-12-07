Ранним утром отправимся из Дели в Индор. После прибытия нас встретят и доставят в отель, где будет немного времени на отдых и подготовку к празднику.

В первой половине дня прогуляемся по старинному району Малви Мала: здесь резные особняки в колониальном стиле соседствуют с шумными рынками. Затем посетим храм Хари Хари Деви, украшенный гирляндами и цветами к Рангпанчами — дню, когда Индор преображается.

Позже начнётся главное действо — праздник Рангпанчами. Мы присоединимся к всеобщему веселью: облака разноцветных порошков, струи яркой воды, смех и музыка наполнят улицы города. Танцы под барабаны, улыбки местных жителей и фото в потоках красок станут самыми живыми воспоминаниями этого дня.

На обед нас ждут традиционные угощения под открытым небом: самоса, пакоры, сладкая халва и прохладительные напитки. Вечером можно отправиться на прогулку по вечернему Индору — подсвеченные улицы и кафе, аромат специй и звуки праздника создадут особое настроение. Отдохнём в отеле после насыщенного дня.