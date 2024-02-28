Храмы и соборы Дели с гидом

Найдено 9 туров в категории «Соборы и храмы» в Дели на русском языке, цены от $269, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
Контрасты Дели и Агры за 2 дня. Старый город, Нью-Дели, Тадж-Махал на восходе и закате, форт монгольских императоров, колоритный рынок и национальная еда
Начало: У вашего отеля или в другом месте по договоренност...
«Посетим один из главных сикхиских храмов города необычного внешнего вида и увидим Храм птиц, где выхаживают пернатых»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$269 за человека
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
«На закате поучаствуем в пудже в храме Бирла»
22 фев в 03:20
$985 за человека
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Помедитировать в Гималаях, посетить резиденцию Далай-ламы и храм, где жили участники The Beatles
Начало: Аэропорт Дели, первая половина дня
«Основной маршрут будет пролегать от Ришикеша до Дхарамсалы и включит популярные места паломничества, древние храмы и ашрамы, бывшее имение Рерихов и нынешнюю резиденцию Далай-ламы»
16 авг в 10:00
$1 650 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Вы увидите самые известные достопримечательности — Тадж-Махал и Красный форт в Агре — и посмотрите на древние храмы Камасутры, Гурдвара сикхов, Обезьян»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$860 за человека
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Авторский тур
9 дней
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
«Вы увидите не только легендарный Тадж-Махал, но и посетите храм Обезьян, Дворец Ветров и многие другие священные для индийцев места»
8 ноя в 08:00
$1 120 за человека
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дворцы, храмы и форты Джайпура и Агры. Индивидуальный тур
Увидеть знаковые достопримечательности двух городов и узнать их историю
Начало: Дели, 08:00
«Известный как «розовый город» из-за цвета камня, использованного при строительстве, Джайпур богат историческими памятниками: дворцами и крепостями, храмами и садами»
13 июня в 08:00
$1 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
«Мы побродим по улочкам и храмам, которым сотни или даже тысячи лет, полюбуемся роскошью королевских дворцов и мавзолеев, ощутим мощь величественных оборонительных укреплений»
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«Позавтракав, едем в храм Нилкантх Махадев Мандир, построенный на горе вокруг огромного дерева»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    28 февраля 2024
    В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
    Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
    читать дальше

    из Кхаджурахо до Варанаси, по факту весь день и нет гарантии, что успеете к церемонии, мы не успели. Гид является скорее сопровождающим, чем гидом, рассказы скудны и не структурированы, но знания есть, на вопросы старался отвечать. Проживание, как и описано в туре, в отелях твердых три звёзды, кроме Кхаджурахо, там скорее гест-хаус с отдельными номерами. Итого, не хватило структурированности тура и понятного таймингу, но много интересных локаций.

  • Н
    Наталья
    4 декабря 2023
    Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
    Просто потрясающее путешествие! Али прекрасный организатор и рассказчик! Все, что заявлено в программе - исполнено. Всегда на связи по любым
    читать дальше

    вопросам - пунктуальный, вежливый, кстати, прекрасно говорит по-русски, и очень интересно рассказывает! Во все достопримечательности проходили без очереди - в общем, я крайне рекомендую, и сама планирую дальнейшие путешествия по Индии с Али.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии
  2. В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
  3. В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
  4. Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
  5. Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 9 авторских туров от 269 до 2 277 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Уникальные туры по соборам и храмам Дели. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам