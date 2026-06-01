Описание тура
Познакомьтесь с золотыми сокровищами Индии: приготовьтесь к незабываемым приключениям, отправившись в наш тур «Культурный калейдоскоп». Откройте для себя золотые драгоценности Индии в оживленных городах Дели, Агра, Пушкар и Джайпур. Полюбуйтесь впечатляющим Тадж-Махалом, прогуляйтесь по оживленным улицам рынков Дели и погрузитесь в духовную атмосферу священного озера Пушкар. В Джайпуре вас ослепят роскошные дворцы и яркие цвета, характерные для Розового города. Этот многодневный тур с нашими опытными гидами, роскошными номерами и увлекательными мероприятиями предоставляет уникальную возможностьпознакомиться с культурным богатством Индии.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели:
Наша команда встретит вас в аэропорту и познакомится с вашим культурным калейдоскопом: откройте для себя золотые сокровища Индии. Наш представитель отвезет вас в отель, отдохнет и приготовится исследовать священные места Дели. Наш гид отвезет вас со стороны к минару Кутуб, храму лотосов, воротам Индии, а также к другим достопримечательностям, которые вы хотели бы посетить: храм Бангла Сахиб, храм Бирла и храм Акшардхам. Вечером осмотрите знаменитые рынки Дели, насладитесь ужином и ночевкойв отеле
Дели - Агра (230 км):
Сегодня утром насладитесь завтраком, после чего вас отвезут в Агру. Город Агра также известен под названием «город мраморов». По прибытии в Агру зарегистрируйтесь в отеле, а затем пообедайте в форте Агра и посетите Махтаб-Баг, чтобы полюбоваться закатом и прекрасным панорамным видом на Тадж-Махал. Затем насладитесь покупками, а затем поужинайте в ресторане Mughali. После ужинаночь в отеле.
Агра Фатехпур Сикри - Пушкар (398 км):
Утренняя экскурсия по Тадж-Махалу на рассвете после завтрака, трансфер в Пушкар (примерно 5 часов), по пути в Фатехпур-Сикри, по прибытии в Пушкар, заселение в заранее забронированный отель, отдых, ночь в отеле.
Достопримечательности Пушкара:
Сегодня утром после завтрака отправляемся на осмотр достопримечательностей Пушкара. Отправьтесь в сафари на верблюдах, а затем совершите экскурсию по религиозным местам города, таким как храм Брахмы, храм Савитри и озеро Пушкар. Если вы приедете в Пушкар в октябре или ноябре, не упустите возможность принять участие во всемирно известной ярмарке верблюдов в Пушкаре. Ночь в отеле.
Пушкар - Джайпур (145 км):
После завтрака трансфер в Джайпур займет около 3 часов, а вечером по прибытии заселение в отель, расслабьтесь. Вы можете поужинать в тематическом ресторане Choki Dhani за ужином и насладиться народным танцем Раджастхани (по желанию) наусловиях прямой оплаты, ночевка в отеле.
Достопримечательности Джайпура:
Четвертый день тура После завтрака вы посетите форт Амбер, где сможете покататься на слонах. После этого посетите форт Джайгарх, где вы увидите самую большую пушку на колесах. Во второй половине дня насладитесь обедом. Во второй половине дня посетите Хава-Махал, городской дворец, музей Альберт-Холл, астрономическую обсерваторию (Джантар Мантар) и другие известные достопримечательности города, остановившись на ночь в отеле.
Джайпур - Дели (415 км):
Выезжайте из своих курортов, а затем мы организуем для вас поездку в Дели, чтобы сесть на рейс и обратно поздно вечером домой с приятными воспоминаниями о туре.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 6N Проживание в двухместном номере с общим проживанием (при выборе варианта «все включено» из тарифа уровня Tier)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
- Помощь при прибытии и отъезде
- Частный англоговорящий гид
- Прогулка на конной повозке в Таджмахале
- Поездка на джипах и слонах в форте Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
- Налог на дорожные сборы, парковка, расходы на водителя
- Бутылки с минеральной водой в автомобиле
- Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
- Входные билеты на монумент
- Плата за фотосъемку на памятниках
- Все, что не указано выше в разделе «Включения»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)