6 день

Достопримечательности Джодхпура:

Сегодня встаньте рано утром, посетите форт Мехрангарх, самую большую обсерваторию города, расположенную на низком холме из песчаника, оцените ее красоту и двигайтесь к Джасвант-Таде, где за углом вы найдете прекрасные мраморные работы.

Во второй половине дня насладитесь обедом. Позже во второй половине дня посетите дворец Умайда Бхавана.

Ночь в отеле