Описание тура
Путешествие в королевское наследие Индии: насладитесь роскошью и величием Золотого треугольника Индии вместе с Джодхпуром в нашем туре 6N/7D. Раскройте тайны древних фортов Дели, станьте свидетелем вечной истории любви, воплощенной в Тадж-Махале, погрузитесь в королевское великолепие Джайпура и погрузитесь в царственное очарование Джодхпура. Благодаря тщательно подобранным номерам, опытным гидам и безупречной логистике, этот тур представляет собой идеальное сочетание истории, культуры и отдыха. Насладитесь яркими цветами, ароматными ароматами и теплым гостеприимством Индии, создав воспоминания на всю жизнь.
- Поездка на тук-туке в Дели
- Звуковое и световое шоу в Красном форте в Дели
- Прогулка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на джипах и слонах в форте Амбер в Джайпуре
- Вид на синий город с вершины форта Мехарангарх
Программа тура по дням
Прибытие в Дели:
Добро пожаловать в международный аэропорт Дели, где вас встретит наш представитель, отвезет вас в отель, отдохнет и приготовится исследовать священные места Дели. Наш гид отвезет вас снаружи к минару Кутуб, храму Лотоса, Воротам Индии, а также к другим достопримечательностям, которые вы хотели бы посетить: храм Бангла Сахиб, храм Бирла и храм Акшардхам. Вечером посетите знаменитые рынки Дели, насладитесь ужином
Ночь в отеле
Дели - Агра:
Сегодня утром насладитесь завтраком, после чего вас отвезут в Агру. Город Агра также известен под названием «город мраморов». По прибытии в Агру зарегистрируйтесь в отеле, а затем отправляйтесь исследовать всемирно известный Тадж-Махал. Посетите Тадж-Махал, великий памятник любви, построенный королем Шахом Джаханом для своей любимой жены Мумтадж-Махал. После этого вы осмотрите другие достопримечательности города, включая форт Агра, мраморные фабрики и многое другое. Вечером вы можете посетить местные рынки Агры и купить замечательные сувениры для своей семьи и друзей. Позже насладитесь ужином и ночевкой в отеле.
Агра - Фатехпур - Сикри - Джайпур:
Сегодня, на третий день тура после завтрака, вы отправитесь в город Джайпур. По пути в город Джайпур вы посетите Фатехпур-Сикри. По прибытии в Джайпур зарегистрируйтесь в отеле и освежитесь или отдохните. Вечером вы можете отправиться за покупками, где вам понравится широкий выбор изделий ручной работы. Также насладитесь ужином в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете отведать великолепный вкус раджпут-аны. После ужина ночь в отеле.
Достопримечательности Джайпура:
Четвертый день тура После завтрака вы посетите форт Амбер, где сможете покататься на слонах. После этого посетите форт Джайгарх, где вы увидите самую большую пушку на колесах. Во второй половине дня насладитесь обедом. Во второй половине дня посетите Хава-Махал, городской дворец, музей Альберт-Холл, астрономическую обсерваторию (Джантар-Мантар) и другие известные достопримечательности города. Вечером посетите дворец Джал-Махал. Вы можете насладиться ужином в тематическом ресторане Choki Dhani. После ужина вы сможете переночевать в отеле.
Джайпур - Джодхпур:
Рано утром вас отвезут в город Джодхпур, поездка займет около 5 часов. Проведите остаток дня в гостиничном номере.
Ночь в отеле
Достопримечательности Джодхпура:
Сегодня встаньте рано утром, посетите форт Мехрангарх, самую большую обсерваторию города, расположенную на низком холме из песчаника, оцените ее красоту и двигайтесь к Джасвант-Таде, где за углом вы найдете прекрасные мраморные работы.
Во второй половине дня насладитесь обедом. Позже во второй половине дня посетите дворец Умайда Бхавана.
Ночь в отеле
Джодхпур-Дели (рейсом):
Сегодня утром позавтракайте в отеле, а затем вас отвезут в аэропорт Джодхпура, где вы отправитесь в Дели и отправитесь в дальнейшее путешествие с Джодхпуром на память о туре по Золотому треугольнику.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 6N Проживание в двухместном номере с общим проживанием (при выборе варианта «все включено» из тарифа уровня Tier)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
- Помощь при прибытии и отъезде
- Частный англоговорящий гид
- Прогулка на конной повозке в Таджмахале
- Поездка на джипах и слонах в форте Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
- Налог на дорожные сборы, парковка, расходы на водителя
- Бутылки с минеральной водой в автомобиле
- Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
- Внутренние рейсы не включены в стоимость, и я предпочитаю бронировать билеты с вашей стороны, так как это дешевле
- Входные билеты на монумент
- Плата за фотосъемку на памятниках
- Все, что не указано выше в разделе «Включения»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)