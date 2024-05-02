Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Увидеть знаменитый Тадж-Махал, «розовый город» с «дворцом ветров» и диких животных в естественной среде обитания. Посетить мраморные фабрики, посмотреть на производство ковров или ювелирных украшений. Закупиться специями на рынке и подобрать новый образ на шопинге.
Вас ждёт сафари на джипах в поисках тигров, осмотр многочисленных величественных храмов и жгучее знакомство с национальной кухней Индии.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 089
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa», «Nahargarh Haveli». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.
Программа тура по дням
Прилёт в Дели, вечер в городе
Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Вечером прогуляемся по индийским рынкам или посетим светозвуковое шоу в Красном форте. Гид порекомендует заведения для вашего ужина и первого знакомства с местной кухней.
Главные достопримечательности Дели
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели. Вы увидите старый и новый город, памятники времён империи Моголов, индуистские и мусульманские общины, огромную крепость Красный форт, величественные храмы и самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. Посетите художественную галерею и базар «Чанди Чоук». Посмотрите на Ворота Индии, возведённые в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны.
Гид порекомендует места для обедов и ужинов, расскажет, что попробовать из национальных блюд.
Агра, шопинг и национальная кухня
После завтрака переедем в «город мрамора» Агра (230 км). Заселимся в отель и отправимся гулять. Посетим сад Мехтаб Баг, откуда открывается живописный вид на Тадж-Махал, и гробницу Итимад-Уд-Даула. Во второй половине дня будет время на шопинг. Поужинаем в ресторане национальной кухни.
Тадж-Махал и мраморные фабрики
Сегодня увидим шедевр мировой архитектуры и великий памятник любви, который был построен королем Шах-Джаханом для своей любимой жены Мумтадж-Махал — Тадж-Махал. Посетим Красный форт в Агре — укреплённое сооружение из красного песчаника и мрамора. Внутри интерьер украшен золотыми узорами и камнями. Заедем на мраморные фабрики, где узнаем о процессе инкрустации мрамора, и прогуляемся по рынкам.
Национальный парк «Рантхамбор»
После завтрака переедем в нацпарк «Рантхамбор», что в 290 км от Агры. Заселимся в отель «Jungle Resort», на территории которого есть бассейн и пышный сад. Будем жить в джунглях, где возможно встретить крокодилов, кабанов, экзотических птиц, антилоп и тигров. Встреча с последними у нас запланирована на завтра.
На встречу с тиграми
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в 3-часовое сафари на джипах в поисках тигров. Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой. Вернёмся на обед в отель, отдохнём и продолжим знакомиться с животным миром Рантхамбора.
На ужин попробуем традиционные блюда и поделимся впечатлениями от встречи с дикими животными.
«Розовый» Джайпур
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Джайпур (190 км) — столицу Раджастхана. Город называют «розовым» из-за цвета камня, который использовался в строительстве. Заселимся в гостиницу и прогуляемся вечером по улицам Джайпура, посетим кинозал и поужинаем в ресторане.
Достопримечательности Джайпура
Сегодня посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал. Зайдём в музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города. Понаблюдаем за рабочим процессом на фабрике ковров или на ювелирном заводе (локация на ваш выбор). Гид подскажет заведения для обеда и ужина.
Вылет из Дели
После завтрака вернёмся в Дели. Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоязычного гида
- Прогулка на слонах
- Прогулка на конной повозке
- Сафари на джипах к тиграм
- Оплата налогов
- Тур проводится только для вашей группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Дели и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Входные билеты в монумент
- Обеды и ужины
- Плата за фотосъёмку
- Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
- Сувениры и личные расходы
- Виза - 45 долларов