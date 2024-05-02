Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Авторский тур в Дели

Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны

Отправиться в колоритное путешествие по Индии с местным другом.

Увидеть знаменитый Тадж-Махал, «розовый город» с «дворцом ветров» и диких животных в естественной среде обитания. Посетить мраморные фабрики, посмотреть на производство ковров или ювелирных украшений. Закупиться специями на рынке и подобрать новый образ на шопинге.

Вас ждёт сафари на джипах в поисках тигров, осмотр многочисленных величественных храмов и жгучее знакомство с национальной кухней Индии.
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 089
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa», «Nahargarh Haveli». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Дели, вечер в городе

Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Вечером прогуляемся по индийским рынкам или посетим светозвуковое шоу в Красном форте. Гид порекомендует заведения для вашего ужина и первого знакомства с местной кухней.

Прилёт в Дели, вечер в городеПрилёт в Дели, вечер в городеПрилёт в Дели, вечер в городе
2 день

Главные достопримечательности Дели

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по колоритному и разнообразному Дели. Вы увидите старый и новый город, памятники времён империи Моголов, индуистские и мусульманские общины, огромную крепость Красный форт, величественные храмы и самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. Посетите художественную галерею и базар «Чанди Чоук». Посмотрите на Ворота Индии, возведённые в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны.

Гид порекомендует места для обедов и ужинов, расскажет, что попробовать из национальных блюд.

Главные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности ДелиГлавные достопримечательности Дели
3 день

Агра, шопинг и национальная кухня

После завтрака переедем в «город мрамора» Агра (230 км). Заселимся в отель и отправимся гулять. Посетим сад Мехтаб Баг, откуда открывается живописный вид на Тадж-Махал, и гробницу Итимад-Уд-Даула. Во второй половине дня будет время на шопинг. Поужинаем в ресторане национальной кухни.

Агра, шопинг и национальная кухняАгра, шопинг и национальная кухняАгра, шопинг и национальная кухняАгра, шопинг и национальная кухняАгра, шопинг и национальная кухня
4 день

Тадж-Махал и мраморные фабрики

Сегодня увидим шедевр мировой архитектуры и великий памятник любви, который был построен королем Шах-Джаханом для своей любимой жены Мумтадж-Махал — Тадж-Махал. Посетим Красный форт в Агре — укреплённое сооружение из красного песчаника и мрамора. Внутри интерьер украшен золотыми узорами и камнями. Заедем на мраморные фабрики, где узнаем о процессе инкрустации мрамора, и прогуляемся по рынкам.

Тадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрикиТадж-Махал и мраморные фабрики
5 день

Национальный парк «Рантхамбор»

После завтрака переедем в нацпарк «Рантхамбор», что в 290 км от Агры. Заселимся в отель «Jungle Resort», на территории которого есть бассейн и пышный сад. Будем жить в джунглях, где возможно встретить крокодилов, кабанов, экзотических птиц, антилоп и тигров. Встреча с последними у нас запланирована на завтра.

Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»Национальный парк «Рантхамбор»
6 день

На встречу с тиграми

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в 3-часовое сафари на джипах в поисках тигров. Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой. Вернёмся на обед в отель, отдохнём и продолжим знакомиться с животным миром Рантхамбора.

На ужин попробуем традиционные блюда и поделимся впечатлениями от встречи с дикими животными.

На встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграмиНа встречу с тиграми
7 день

«Розовый» Джайпур

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Джайпур (190 км) — столицу Раджастхана. Город называют «розовым» из-за цвета камня, который использовался в строительстве. Заселимся в гостиницу и прогуляемся вечером по улицам Джайпура, посетим кинозал и поужинаем в ресторане.

«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур«Розовый» Джайпур
8 день

Достопримечательности Джайпура

Сегодня посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах. Увидим Городской дворец Джайпура, обсерваторию Джантар-Мантар, «дворец ветров» Хава-Махал и парящий над водой Джал-Махал. Зайдём в музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города. Понаблюдаем за рабочим процессом на фабрике ковров или на ювелирном заводе (локация на ваш выбор). Гид подскажет заведения для обеда и ужина.

Достопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности Джайпура
9 день

Вылет из Дели

После завтрака вернёмся в Дели. Трансфер в аэропорт.

Вылет из ДелиВылет из Дели

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоязычного гида
  • Прогулка на слонах
  • Прогулка на конной повозке
  • Сафари на джипах к тиграм
  • Оплата налогов
  • Тур проводится только для вашей группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Дели и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Входные билеты в монумент
  • Обеды и ужины
  • Плата за фотосъёмку
  • Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
  • Сувениры и личные расходы
  • Виза - 45 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Дели, проводим вас в аэропорт ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТадж-МахалПопулярные местаПрирода и пейзажиСафари

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