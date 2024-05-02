Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Вместе вы посетите не только знаменитый Тадж-Махал, но и увидите мраморные чудеса на фабрике, насладитесь световым шоу и почувствуете духовность в священных храмах.
Золотые узоры Красного форта и величие самой большой мечети в Индии оставят неизгладимые впечатления. Плюс ко всему, вы попробуете настоящие индийские блюда. Это путешествие - шанс увидеть настоящую Индию, без спешки и толп туристов
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$399
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.
Программа тура по дням
Прилёт в Дели и Красный форт
Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель. После отдыха посетим Красный форт.
Рекомендуем прилетать утром, чтобы успеть заехать посмотреть на самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. По желанию — посещение светозвукового шоу.
Экскурсия по Дели
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по столице Индии. Увидим гробницу Хумаюна, храм Лотоса, башню Кутб-Минар, официальную резиденцию президента Индии в Нью-Дели и «Дом Парламента».
Пообедаем в кафе и направимся в Агру (235 км), где заселимся в отель и отдохнём после насыщенного дня.
Тадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в Дели
Главную визитную карточку Индии — Тадж-Махал, мы посетим на восходе солнца до толп туристов, когда это удивительное место ещё красивее! Затем вернёмся в отель и позавтракаем.
Узнаем о процессе инкрустации мрамора на фабрике, купим сувениры и вернёмся в Дели. Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоязычного гида
- Прогулка на конной повозке
- Поездка на тук-туке
- Оплата налогов
- Тур проводится только для вашей группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Дели и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Входные билеты в монумент
- Обеды и ужины
- Плата за фотосъёмку
- Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
- Сувениры и личные расходы
- Виза - 45 долларов