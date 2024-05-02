В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
Авторский тур в Дели

Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом

Представьте, как вы прогуливаетесь по узким улицам Дели, вдыхая ароматы специй и слушая мелодии местной музыки. Ваш персональный гид - как старый друг, который знает все тайны города.

Вместе вы посетите не только знаменитый Тадж-Махал, но и увидите мраморные чудеса на фабрике, насладитесь световым шоу и почувствуете духовность в священных храмах.

Золотые узоры Красного форта и величие самой большой мечети в Индии оставят неизгладимые впечатления. Плюс ко всему, вы попробуете настоящие индийские блюда. Это путешествие - шанс увидеть настоящую Индию, без спешки и толп туристов
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$399
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах в 3-звёздочных отелях: «Surya International Hotel», «Pushp Villa». Возможно повышение категории жилья и 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол». Остальное питание — самостоятельно в любых заведениях. Гид подскажет места для ваших обедов и ужинов.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Дели и Красный форт

Встретим вас в аэропорту Дели и привезём в отель. После отдыха посетим Красный форт.

Рекомендуем прилетать утром, чтобы успеть заехать посмотреть на самую большую мечеть в Индии — Джама-Масджид. По желанию — посещение светозвукового шоу.

Прилёт в Дели и Красный фортПрилёт в Дели и Красный фортПрилёт в Дели и Красный фортПрилёт в Дели и Красный форт
2 день

Экскурсия по Дели

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по столице Индии. Увидим гробницу Хумаюна, храм Лотоса, башню Кутб-Минар, официальную резиденцию президента Индии в Нью-Дели и «Дом Парламента».

Пообедаем в кафе и направимся в Агру (235 км), где заселимся в отель и отдохнём после насыщенного дня.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
3 день

Тадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в Дели

Главную визитную карточку Индии — Тадж-Махал, мы посетим на восходе солнца до толп туристов, когда это удивительное место ещё красивее! Затем вернёмся в отель и позавтракаем.

Узнаем о процессе инкрустации мрамора на фабрике, купим сувениры и вернёмся в Дели. Трансфер в аэропорт.

Тадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в ДелиТадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в ДелиТадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в ДелиТадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в ДелиТадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в ДелиТадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в ДелиТадж-Махал, мраморные фабрики и возвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Переезды на комфортабельном автомобиле с частным водителем, кондиционером и питьевой водой в салоне
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоязычного гида
  • Прогулка на конной повозке
  • Поездка на тук-туке
  • Оплата налогов
  • Тур проводится только для вашей группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Дели и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Входные билеты в монумент
  • Обеды и ужины
  • Плата за фотосъёмку
  • Доплата в новогодние праздники - просьба уточнять точную стоимость у организатора до бронирования
  • Сувениры и личные расходы
  • Виза - 45 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели, проводим вас в аэропорт ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыТадж-МахалПопулярные места

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