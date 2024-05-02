Представьте, как вы прогуливаетесь по узким улицам Дели, вдыхая ароматы специй и слушая мелодии местной музыки. Ваш персональный гид - как старый друг, который знает все тайны города. Вместе вы посетите не только знаменитый Тадж-Махал, но и увидите мраморные чудеса на фабрике, насладитесь световым шоу и почувствуете духовность в священных храмах. Золотые узоры Красного форта и величие самой большой мечети в Индии оставят неизгладимые впечатления. Плюс ко всему, вы попробуете настоящие индийские блюда. Это путешествие - шанс увидеть настоящую Индию, без спешки и толп туристов

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.