Побывать в мастерской резчиков по мрамору, сфотографировать Тадж-Махал и попробовать индийскую кухню
Вы увидите достопримечательности Дели: Ворота Индии, удивительный храм Лотоса в форме нераскрывшегося цветка и крупнейший индуистский храм Акшардхам.
Перенесёмся на несколько столетий назад, бродя у старинных крепостных стен, любуясь древними усыпальницами и гробницами.
А ещё заглянем в мастерскую резчиков по мрамору и понаблюдаем за удивительным процессом обработки камня. И конечно же посетим главное место Индии — роскошный Тадж-Махал!
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$375
Описание
Организационные детали
Рекомендуем иметь с собой: деньги на обеды, личные вещи, документы, удостоверяющие личность, шаль и носки (для посещения храмов). Обратите внимание, что в Дели и Агре по закону иностранцы не имеют право проводить экскурсии, поэтому экскурсионную программу проводят наши прекрасные русскоговорящие местные гиды.
При аннуляции программы более чем за 14 до заезда: программа аннулируется бесплатно.
При аннуляции программы за 14 −7 дней до заезда: удерживается 25% стоимости программы
При аннуляции программы за 7–1 день до заезда: удерживается 50% стоимости программы.
При аннуляции менее чем за 24 часа до заезда: удерживается 100% стоимости программы.
Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае, если в указанных отелях номера закончились. Стандартное время заселения в отелях 13.00 дня. Время переездов указано индикативно и может меняться в зависимости от трафика.
Проживание. Будем жить в отеле «Royale Regent» в Агре, в «Golden Tulip suites» в Дели (или подобные отели), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены 2 завтрака и 2 ужина
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Агра-форт, Итимад-Уд-Даула и мастерская резчиков по мрамору
Встретим вас в аэропорту Дели с традиционным индийским приветствием «Свагат» с гирляндой из цветов. Затем отправимся в Агру. Ехать предстоит около 4 часов (220 километров).
Побываем в Агра-форте 16 века. Комплекс имеет форму полумесяца, а внутри располагаются роскошные сады, дворцы и мечети. Именно здесь в заточении провёл последние годы жизни создательТадж-Махала Шах-Джахан.
Затем заглянем в мастерскую резчиков по мрамору и понаблюдаем за их кропотливой работой. Ремесло передаётся из поколения в поколение веками! Здесь вы сможете не только узнать секрет удивительного искусства, но и купить сувениры из мрамора и сандалового дерева.
Следующая локация — гробница императора Акбара в Сикандре. После побываем в усыпальнице Итимад-Уд-Даула 17 века. Вы увидите изящный миниатюрный дворец с роскошным декором из белого мрамора, яркой мозаики и каменной инкрустации.
Ночевать будем в отеле в Агре.
Тадж-Махал и экскурсия по Дели
Позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Агре, некогда столице империи Великих Моголов. Конечно же увидим главную достопримечательность Индии — Тадж-Махал. Полюбуемся орнаментами из агата, яшмы, малахита и опала, узнаем удивительную историю одного из чудес света и сделаем эффектные кадры.
Затем вернёмся в Дели. Полюбуемся Воротами Индии, напоминающими Триумфальную арку, и храмом Лотоса, главным храмом религии Бахаи. Сфотографируем необычное здание в форме нераскрывшегося белоснежного цветка и поедем дальше. На очереди — крупнейший в стране минарет Кутуб Минар 12 века, украшенный каллиграфией.
Посетим храмовый комплекс Акшардхам, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Архитекторы заложили в постройку множество смыслов. Например, внешняя часть храма покрыта камнем розового цвета — это символ любви, а внутренняя облицована белым мрамором — символ чистоты.
Вечером прибудем в отель, поужинаем и отдохнём.
Отъезд
Доставим вас в аэропорт Дели к вашим рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* в Дели и Агре
- 2 завтрака и 2 ужина
- Трансфер по маршруту на комфортном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферы из/в аэропорт
- Все налоги и сборы
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Обеды
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 455 $