Туры Дели об истории и архитектуре

Найдено 14 туров в категории «История и архитектура» в Дели на русском языке, цены от $599, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
3 главных города Индии только для вас
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Помедитировать в Гималаях, посетить резиденцию Далай-ламы и храм, где жили участники The Beatles
Начало: Аэропорт Дели, первая половина дня
16 авг в 10:00
$1 650 за человека
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
🚗 На машине
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$699 за человека
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро
12 окт в 10:00
$1 420 за человека
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • K
    Kristina
    29 апреля 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
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    организатору Абхинаву и его команде. По Индии передвигалась на комфортабельном авто с профессиональным водителем. В каждом городе встречал гид, благодаря которому были просмотрены основные достопримечательности. В наличии всегда была холодная вода, что немаловажно при температуре +37 и до +42. Все пожелания были учтены: обмен валюты, приобретения местной сим карты, покупка сувениров и сладостей, катание на велорикше, моторикше, тук-туке, просмотр Тадж Махала при лунном свете и дневном, в общем все что было запланировано - исполнено. Путешествие прошло познавательно, интересно и в полной безопасности. Хотелось бы пожелать всей команде успехов, удачи и хороших гостей!

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного
  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
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    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • М
    Мария
    30 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
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    к сожалению, всё равно неизбежен из-за разницы культур, но водитель и организатор всячески старались его сгладить. С первого дня о нас заботились как о дорогих гостях — ждали в аэропорту почти пять часов из-за задержки рейса, помогли оформить сим-карту и обменять деньги, в машине не заканчивалась холодная вода, заехать в аптеку или магазин тоже не было проблемой. Сама программа составлена хорошо, немного чувствуется усталость к концу, но в целом время использовано очень рационально, увидели всё что хотели и даже чуть больше. Гиды говорили по-русски далеко не идеально, но в целом вполне понятно. Зато в их компетентности не возникло никаких сомнений — все они отлично знают родную культуру, могут многое рассказать о местных традициях и религиях. Фотографировать вас на фоне достопримечательностей тоже готовы сколько угодно, но среди нас не было любителей этого вида развлечений:) Могу смело рекомендовать, особенно не говорящим по-английски.

  • Д
    Дарья
    20 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
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    предварительно изучила, дал понимание, что первое, о чем важно подумать, чтобы путешествие в этой стране было комфортным, - это безопасность. И я приняла решение найти компанию, которая поможет мне с сопровождением и перемещениями, чтобы ни о чем не думать лишний раз и просто наслаждаться отдыхом. Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни! С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу. Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома. Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие! Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)

    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
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    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить
  • A
    Angela
    10 октября 2023
    Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
    У нас были фантастические впечатления от Абхинава, который организовал нашу Индию. Он сделал наш тур поистине потрясающим. Он серьезен, надежен
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    и готов помочь. Все прошло так, как ожидалось, или даже лучше, и у нас не было ни одной проблемы. Все отели были идеальными. Наш водитель, конечно, был лучшим. Полезный, надежный и всегда старающийся сделать все возможное. Все гиды были хорошими. Я полностью рекомендую Абхинав всем, чтобы открыть для себя удивительную Индию

  • Н
    Наталья
    8 августа 2023
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
  2. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  3. Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
  4. 3 главных города Индии только для вас
  5. В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "История и архитектура" можно забронировать 14 авторских туров от 599 до 2 088 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 14 туров на 2024 год по теме «История и архитектура», 10 ⭐ отзывов, цены от $599. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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