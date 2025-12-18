Мои заказы

Великолепный Золотой треугольник

Описание трансфер

Золотой Треугольник Индии – это самый популярный маршрут среди туристов всего мира, это условный географический регион, в который включены самые удивительные и экзотические достопримечательности Индии, вошедшие в историю и сами являющиеся историей. Туры по Золотому Треугольнику откроют вам экзотику этих удивительных мест

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Акшардхам
  • Минарет Кутуб
  • Храм Лотоса
  • Правительственные здания (со стороны)
  • Форт Амбер
  • Городской дворец
  • Обсерватория
  • Абханери
  • Тадж Махал
  • Красный Форт
  • Мавзолей Ити-Мад - у-Даула
Что включено
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки мениральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит в цену
  • Входные билеты в памятники
  • Все личные расходы
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

