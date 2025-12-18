Описание трансферЗолотой Треугольник Индии – это самый популярный маршрут среди туристов всего мира, это условный географический регион, в который включены самые удивительные и экзотические достопримечательности Индии, вошедшие в историю и сами являющиеся историей. Туры по Золотому Треугольнику откроют вам экзотику этих удивительных мест
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Акшардхам
- Минарет Кутуб
- Храм Лотоса
- Правительственные здания (со стороны)
- Форт Амбер
- Городской дворец
- Обсерватория
- Абханери
- Тадж Махал
- Красный Форт
- Мавзолей Ити-Мад - у-Даула
Что включено
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки мениральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
Что не входит в цену
- Входные билеты в памятники
- Все личные расходы
- Чаевые
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
