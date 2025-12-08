Окунитесь в атмосферу королевской роскоши и исторического величия Индии с авторским туром «Золотой Треугольник».
Этот уникальный маршрут сочетает в себе максимальный комфорт, внимание к каждой детали и знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями Индии. Вы испытаете изысканное сочетание древних традиций и королевского гостеприимства.
Описание тураПрибытие в Дели • Ваше путешествие начинается с VIP-встречи в аэропорту Дели и трансфера в роскошный отель.
- После отдыха вас ждет обзорная экскурсия по столице Индии. Посетите величественные Ворота Индии и Президентский дворец, полюбуйтесь уникальной архитектурой минарета Кутуб и грандиозного Храма Лотоса. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и духовности в сикхском храме Бангла Сахиб и завершите день захватывающей экскурсией по Храму Акшардхам. Дели — Джайпур • После завтрака вас ждет комфортный переезд в Джайпур, столицу Раджастана, с остановками для отдыха в пути. Размещение в роскошном отеле Джайпура и подготовка к вечерней экскурсии по «Розовому городу».
- Откройте для себя легендарный Дворец Ветров (Хава Махал). Далее следуют Храм Лакшми Нараяна и Городской дворец, где хранятся бесценные коллекции костюмов, оружия и произведений искусства. Также вас ждет уникальное посещение Храма обезьян Галтаджи. Джайпур — Агра • Утром вас ждет восхитительное путешествие по величественным фортам и дворцам. Подъем на слонах к этому грандиозному комплексу подарит вам незабываемые впечатления.
- Далее — переезд в Агру, по дороге — остановка в Абанери для осмотра ступенчатого колодца Чанд Баори, удивительного инженерного шедевра. Также посетите Фатехпур Сикри — заброшенный город императора Акбара Великого, где время словно остановилось.
- Прибытие в Агру, размещение в отеле и отдых. Агра — Дели • Этот день посвящен изучению одного из величайших шедевров мировой архитектуры — Тадж-Махала. Величественный беломраморный мавзолей, построенный в знак вечной любви, поражает своей красотой и величием. После — экскурсия по Красному форту, который был резиденцией могольских императоров.
• В завершение дня — трансфер в аэропорт Дели для вашего вылета. Важная информация:
- Размещение в трёхместном номере предоставляется по цене двухместного.
- Размещение в отелях 3*/4*.
- Тур проходит в группе от 2 человек.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Минарет Кутуб
- Храма Лотоса
- Дворец Ветров (Хава Махал)
- Храм Лакшми Нараяна
- Храм обезьян Галтаджи
- Водный дворец
- Форты Амбер
- Колодец Чанд Баори
- Фатехпур Сикри - заброшенный город
- Тадж-Махал
- Красный форт
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Трансферы и все экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Виза в Индию
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропорт · New Delhi, Delhi 110037
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
