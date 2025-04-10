Кутб-Минар – туры в Дели

Найдено 4 тура в категории «Кутб-Минар» в Дели на русском языке, цены от $609. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
7 дней
Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:00
10 апр в 06:00
11 апр в 06:00
$699 за человека
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
6 дней
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
Начало: Нью-Дели
Завтра в 06:00
10 апр в 06:00
$609 за человека
Индийский текстильный тур
11 дней
Индийский текстильный тур
Начало: Нью-Дели
Завтра в 06:00
10 апр в 06:00
$2405 за человека
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
7 дней
Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Начало: Нью-Дели
Расписание: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Завтра в 06:00
10 апр в 06:00
$799 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Кутб-Минар»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
  2. Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
  3. Индийский текстильный тур
  4. Культурный калейдоскоп - откройте для себя золотые сокровища Индии
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Кутб-Минар
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в апреле 2025
Сейчас в Дели в категории "Кутб-Минар" можно забронировать 4 тура от 609 до 2405.
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