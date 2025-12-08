Откройте для себя сокровища Индии в туре, который создан для истинных ценителей роскоши и комфорта.
Погружение в историю, культуру и величие Индии будет сопровождаться индивидуальным подходом и эксклюзивными услугами.
Это путешествие подарит вам не только захватывающие виды, но и безупречный сервис в роскошных условиях.
Описание тураПрибытие в величественный Дели • По прибытии в аэропорт Дели вас встретят и организуют трансфер до вашего роскошного отеля.
- После отдыха и обеда вас ждет насыщенная экскурсия по исторической столице Индии. Посетите величественную Джама Масджид — одну из крупнейших мечетей Индии, а затем откройте для себя Гробницу Хумаюна, предшественницу Тадж-Махала. Закончите день неспешной прогулкой по центру города, погружаясь в его ритм. Возвращение в отель и отдых. Знакомство с архитектурными шедеврами Дели Посетите древний минарет Кутуб, известный своим величественным видом и историей. Прогулка по Воротам Индии и Президентскому дворцу окунет вас в атмосферу старинного колониального наследия. Духовное успокоение вы найдете в сикхском храме Бангла Сахиб, а восхищение вызовет современный Храм Лотоса. Завершит день масштабная экскурсия по Акшардхаму — одному из самых впечатляющих храмовых комплексов в мире. Возвращение в отель на ночь. Переезд в Джайпур После утреннего завтрака вы отправитесь в Джайпур — «Розовый город». Откройте для себя легендарный Дворец Ветров (Хава Махал), восхититесь изяществом его архитектуры, созданной специально для женщин королевской семьи. Следующим пунктом будет храм Лакшми Нараяна, после чего посетите храм обезьян Галтаджи и Городской дворец. В его музеях вы увидите уникальные коллекции монгольских костюмов, оружия и миниатюрной живописи. Возвращение в отель и ночь в Джайпуре. Джайпур – Агра • Утром вас ждет экскурсия по одному из самых знаковых мест Джайпура — Водному дворцу и Форту Амбер, построенному на возвышенности и олицетворяющему раджпутскую архитектуру. Восхождение на форт на слонах добавит вашему дню романтики и духа приключений.
- После экскурсии отправление в Агру с остановками в Абанери, где вы увидите уникальный ступенчатый колодец Чанд Баори. Дорога также пройдет через Фатехпур Сикри — древний город императора Акбара, оставшийся нетронутым с XVI века. Вечером прибытие в Агру, размещение в отеле и отдых. Агра – Дели • Этот день станет кульминацией вашего путешествия. После завтрака вы посетите одно из чудес света — величественный Тадж-Махал, символ вечной любви и шедевр мировой архитектуры. Далее следует экскурсия по Красному форту — одной из главных резиденций могольских императоров, где вы увидите уникальные дворцы, мечети и сады.
• После экскурсии вас ждет трансфер в аэропорт Дели для вашего вылета. Важная информация:
- Размещение в трёхместном номере предоставляется по цене двухместного.
- Размещение в отелях 3*/4*.
• Тур проходит в группе от 2 человек. Особенности тура:
- VIP-сервис от прибытия до вылета.
- Гибкий маршрут и индивидуальное сопровождение.
- Уникальные экскурсии и доступ к скрытым жемчужинам Индии.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джама Масджид
- Гробница Хумаюна
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Минарет Кутуб
- Храма Лотоса
- Дворец Ветров (Хава Махал)
- Храм Лакшми Нараяна
- Храм обезьян Галтаджи
- Водный дворец
- Форты Амбер
- Колодец Чанд Баори
- Фатехпур Сикри - заброшенный город
- Тадж-Махал
- Красный форт
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Трансферы и все экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Виза в Индию
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропорт · New Delhi, Delhi 110037
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
