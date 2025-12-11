Индивидуальная
Путешествие по дворцам Джайпура
Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от $102 за человека
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
13 дек в 06:00
14 дек в 06:00
от $285 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Погрузитесь в атмосферу розового города Джайпур, посетив его главные достопримечательности и насладившись местной выпечкой
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
$120 за человека
