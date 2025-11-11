Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии из Джайпура в Агру - с ноября по февраль. В это время погода наиболее комфортная: прохладная и сухая, что позволяет насладиться прогулками и достопримечательностями без лишней жары. В марте и апреле также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. Сентябрь и октябрь подойдут для тех, кто не боится возможных дождей и хочет избежать большого наплыва туристов. В летние месяцы из-за жары и влажности поездка может быть менее комфортной, но даже в это время можно найти моменты для наслаждения культурными сокровищами Агры.

Экскурсия из Джайпура в Агру - это шанс увидеть Тадж-Махал и Красный форт без очередей. Путешествие начинается рано утром, когда водитель забирает гостей из отеля или аэропорта. По прибытии в

Агру гид расскажет о величии империи Великих Моголов. Обед в ресторане 5-звёздочного отеля добавит гастрономическое удовольствие. На местном базаре можно приобрести уникальные сувениры. Завершение экскурсии - возвращение в Джайпур или свободное время в Агре

Описание экскурсии

6:00 — дорога из Джайпура в Агру

Рано утром наш водитель заберёт вас из отеля или аэропорта и отвезет прямо в Агру. Время в пути — 3 часа.

10:00 — посещение Тадж-Махала

Опытный гид расскажет об этом памятнике любви, а ещё — об Агре и правителях империи Великих Моголов.

От парковки до въездных ворот и обратно мы поедем на гольф-каре.

13:00 — обед

Мы проводим вас в ресторан 5-звёздочного отеля, где в формате шведского стола вы сможете попробовать местные деликатесы.

14:30 — посещение местного базара

Здесь можно купить сувениры, созданные мастерами Агры.

15:30 — посещение Красного форта

Эта крепость находится под охраной ЮНЕСКО, и изначально её строили как главную резиденцию императоров.

16:30 — завершение экскурсии

Мы отвезём вас обратно в Джайпур или любую точку Агры, если вы захотите задержаться в городе самостоятельно.

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota Glanza, Toyota Urban Cruiser, Toyota Innova Crysta или Force Urbania

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке

Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Важное про билеты

У нас есть несколько категорий билетов: с обедом, входными билетами и без них. Если выбираете без обеда и билетов, оплачивать их нужно будет дополнительно: Тадж-Махал — 1300 рупий за чел., Красный форт — 650 рупий за чел., обед — по желанию