Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
Позвольте себе путешествие в Агру с приоритетным доступом к Тадж-Махалу и Красному форту. Уникальная возможность избежать толпы и насладиться историей
Экскурсия из Джайпура в Агру - это шанс увидеть Тадж-Махал и Красный форт без очередей. Путешествие начинается рано утром, когда водитель забирает гостей из отеля или аэропорта. По прибытии в читать дальше
Агру гид расскажет о величии империи Великих Моголов. Обед в ресторане 5-звёздочного отеля добавит гастрономическое удовольствие. На местном базаре можно приобрести уникальные сувениры. Завершение экскурсии - возвращение в Джайпур или свободное время в Агре
5 причин купить эту экскурсию
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🏰 Приоритетный доступ к достопримечательностям
🍽️ Обед в ресторане 5-звёздочного отеля
🛍️ Возможность купить уникальные сувениры
📜 Увлекательные истории от опытного гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии из Джайпура в Агру - с ноября по февраль. В это время погода наиболее комфортная: прохладная и сухая, что позволяет насладиться прогулками и достопримечательностями без лишней жары. В марте и апреле также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. Сентябрь и октябрь подойдут для тех, кто не боится возможных дождей и хочет избежать большого наплыва туристов. В летние месяцы из-за жары и влажности поездка может быть менее комфортной, но даже в это время можно найти моменты для наслаждения культурными сокровищами Агры.
Рано утром наш водитель заберёт вас из отеля или аэропорта и отвезет прямо в Агру. Время в пути — 3 часа.
10:00 — посещение Тадж-Махала
Опытный гид расскажет об этом памятнике любви, а ещё — об Агре и правителях империи Великих Моголов.
От парковки до въездных ворот и обратно мы поедем на гольф-каре.
13:00 — обед
Мы проводим вас в ресторан 5-звёздочного отеля, где в формате шведского стола вы сможете попробовать местные деликатесы.
14:30 — посещение местного базара
Здесь можно купить сувениры, созданные мастерами Агры.
15:30 — посещение Красного форта
Эта крепость находится под охраной ЮНЕСКО, и изначально её строили как главную резиденцию императоров.
16:30 — завершение экскурсии
Мы отвезём вас обратно в Джайпур или любую точку Агры, если вы захотите задержаться в городе самостоятельно.
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota Glanza, Toyota Urban Cruiser, Toyota Innova Crysta или Force Urbania
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Важное про билеты
У нас есть несколько категорий билетов: с обедом, входными билетами и без них. Если выбираете без обеда и билетов, оплачивать их нужно будет дополнительно: Тадж-Махал — 1300 рупий за чел., Красный форт — 650 рупий за чел., обед — по желанию
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Джайпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Джайпуре
Провёл экскурсии для 98 туристов
Намасте, дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в городе любви Агре в туристической семье и окончил читать дальше
университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель. Работаю с опытными коллегами-гидами.