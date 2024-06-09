Знакомьтесь - Джайпур

Увидеть самое главное в розовом городе и попробовать качори
Джайпур называют розовым городом из-за цвета камня, который использовали при его строительстве. Столица штата Раджастхан привлекает путешественников волшебной архитектурой и аутентичным колоритом.

Вы посетите форт и Дворец ветров, узнаете о наследии королевской семьи, увидите место, где проходят ритуалы, и полакомитесь местной выпечкой.
Знакомьтесь - Джайпур
Знакомьтесь - Джайпур
Знакомьтесь - Джайпур
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите и посетите главные достопримечательности Джайпура:

  • Форт Амбер — резиденция раджи Ман Синга I на скалистом холме у озера Маота
  • Городской дворец — бывшая штаб-квартира правителей штата
  • Обсерватория Джантар-Мантар с самыми большими в мире солнечными часами
  • Храмовый комплекс Галта — живописное место в горах
  • Хава-Махал (Дворец ветров) — гаремное крыло дворца из розового песчаника в форме венца Кришны
  • Джал-Махал (Водный дворец) посреди озера Ман Сагар

А ещё познакомитесь с нетуристическими локациями: посетите место, где проходят ритуалы и горят погребальные костры, когда умирает член королевской семьи. И отведаете качори — выпечку с начинкой, которую готовят только здесь.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Поездка проходит на автомобилях Toyota Etios, Maruti Suzuki Swift Dzire или Toyota Innova Crysta

Дополнительные расходы — входные билеты:

  • Форт Амбер — 502 рупии/чел.
  • Городской дворец — 1500 рупий/чел.
  • Обсерватория — 202 рупии/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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