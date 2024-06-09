Джайпур называют розовым городом из-за цвета камня, который использовали при его строительстве. Столица штата Раджастхан привлекает путешественников волшебной архитектурой и аутентичным колоритом.
Вы посетите форт и Дворец ветров, узнаете о наследии королевской семьи, увидите место, где проходят ритуалы, и полакомитесь местной выпечкой.
Вы посетите форт и Дворец ветров, узнаете о наследии королевской семьи, увидите место, где проходят ритуалы, и полакомитесь местной выпечкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите и посетите главные достопримечательности Джайпура:
- Форт Амбер — резиденция раджи Ман Синга I на скалистом холме у озера Маота
- Городской дворец — бывшая штаб-квартира правителей штата
- Обсерватория Джантар-Мантар с самыми большими в мире солнечными часами
- Храмовый комплекс Галта — живописное место в горах
- Хава-Махал (Дворец ветров) — гаремное крыло дворца из розового песчаника в форме венца Кришны
- Джал-Махал (Водный дворец) посреди озера Ман Сагар
А ещё познакомитесь с нетуристическими локациями: посетите место, где проходят ритуалы и горят погребальные костры, когда умирает член королевской семьи. И отведаете качори — выпечку с начинкой, которую готовят только здесь.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Поездка проходит на автомобилях Toyota Etios, Maruti Suzuki Swift Dzire или Toyota Innova Crysta
Дополнительные расходы — входные билеты:
- Форт Амбер — 502 рупии/чел.
- Городской дворец — 1500 рупий/чел.
- Обсерватория — 202 рупии/чел.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shubham — ваш гид в Джайпуре
Намасте, гости! Меня зовут Шубхам, я родился в Дели, великолепном городе с богатой историей и культурой. С детства я увлекался историей своей страны и стремился понять её во всех еёЗадать вопрос
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