Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
«Городской дворец — резиденция махараджей с музеями, внутренними дворами и старинными реликвиями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
«Городской дворец — колоритный комплекс, состоящий из симпатичных внутренних двориков, садов и различных музеев»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Чудесный день в Джайпуре
Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
«Зайдём в эклектичный Музей искусств и археологии с раджпутскими и британскими коллекциями»
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$50 за человека
