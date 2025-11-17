читать дальше

благодаря Джаю он открылся нам по-настоящему.

Он очень милый, внимательный и отзывчивый, интересно рассказывает, отлично говорит и по-русски, и по-английски. На все вопросы отвечал подробно, помогал с фотографиями, советами и любыми мелочами.

Очень рада, что выбрала именно его среди других вариантов. Мне настолько понравилось, что свою маму отправлю в Джайпур только с этим гидом.

Организация тура была на высшем уровне, чёткий маршрут, никакой суеты, везде всё вовремя. Отдельное спасибо водителю, очень аккуратное вождение и комфортная машина, весь день чувствовали себя в безопасности и удобстве.

Остались в полном восторге и от Джайпура, и от экскурсии. Однозначно рекомендуем Джая всем, кто хочет по-настоящему полюбить этот город! 💛