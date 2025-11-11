Мои заказы

Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу

Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Джайпур, известный как розовый город, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Индии.

Экскурсия включает посещение Форта Амбер, где мраморные дворцы и Зеркальная комната отражают роскошь прошлого.

Городской дворец удивит музеями
читать дальше

и старинными реликвиями, а Хава-Махал позволит взглянуть на жизнь королевского гарема. Джантар-Мантар, астрономическая обсерватория, раскроет тайны небесных тел. Путешествие завершится в Старом городе Джайпура, где узкие улицы и базары переносят в атмосферу прошлого

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение уникальных дворцов
  • 🌌 Открытие астрономических тайн
  • 🕌 Погружение в историю махараджей
  • 🎨 Знакомство с искусством и ремёслами
  • 🛍️ Атмосфера старинных базаров

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Джайпуру - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и минимальной влажностью, что делает прогулки приятными. Март, апрель и сентябрь также подходят для посещения, но стоит быть готовым к более жарким дням. В остальные месяцы, особенно в летний период, из-за высокой температуры и влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной для тех, кто не боится жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу© Джай
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу© Джай
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу© Джай
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Форт Амбер
  • Городской дворец
  • Хава-Махал
  • Джал-Махал
  • Джантар-Мантар
  • Старый город Джайпура
  • Мемориалы махараджей в Гаиторе
  • Алберта Холл

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Форт Амбер — воплощение искусства раджпутской архитектуры 16 века с мраморными дворцами, Зеркальной комнатой и видом на озеро Маота
  • Городской дворец — резиденция махараджей с музеями, внутренними дворами и старинными реликвиями
  • Хава-Махал (Дворец ветров) — выполнен в виде пятиэтажной пирамиды с более чем 900 окнами. Был предназначен для женщин из королевского гарема, которые могли незаметно наблюдать за уличной жизнью
  • Джал-Махал — живописный дворец в центре озера Ман Сагар. Был построен в 18 веке как летняя резиденция махараджей
  • Джантар-Мантар — уникальную астрономическую обсерваторию 18 века с 19 гигантскими приборами для наблюдения за небесными телами
  • Старый город Джайпура — лабиринт узких розовых улиц с базарами, ремесленными лавками и атмосферой прошлого
  • Мемориалы махараджей в Гаиторе — погребальные комплексы правителей в окрестностях Джайпура, украшенные тонкой резьбой
  • Алберта Холл — музей с коллекциями, посвящёнными археологии, искусству и этнографии в колониальном здании 19 века

Вы узнаете:

  • о королевских династиях, их жизни и влиянии на страну
  • удивительных традициях и ритуалах, которые до сих пор существуют, и о людях, которые стояли за ними
  • архитектурных стилях и зданиях, которые рассказывают о разных эпохах
  • традиционных блюдах, а также исторических и культурных процессах, которые привели к их созданию
  • великих мастерах и их произведениях, оставивших неизгладимый след в истории искусства Джайпура
  • обычаях, праздниках, народных ремёслах и других аспектах жизни местных жителей

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota Etios, Maruti Suzuki Swift Dzire или Toyota Innova Crysta.

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • Форт Амбер — 502 рупии за чел.
  • Городской дворец — 1000 рупий за чел.
  • Обсерватория — 202 рупии за чел.
  • Мемориалы махараджей — 50 рупий за чел.
  • Алберта Холл — 300 рупий за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джай
Джай — ваш гид в Джайпуре
Меня зовут Джай, и я лицензированный профессиональный гид с более чем 15-летним опытом работы в сфере туризма в удивительном и исторически богатом городе Джайпур. Имею лицензию Министерства туризма Индии. Моя
читать дальше

работа — не просто экскурсии, а путь, который я прокладываю для каждого путешественника через века истории, искусства и традиций Раджастхана. Я считаю, что каждый уголок Джайпура хранит свою уникальную историю, и я горжусь тем, что могу поделиться этой богатой культурой с гостями города. Если вы хотите увидеть истинную душу Джайпура и узнать секреты его старинных улиц, дворцов и храмов, я буду рад стать вашим гидом.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Джайпура

Похожие экскурсии из Джайпура

Добро пожаловать в Джайпур
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Путешествие в сердце Индии: откройте для себя Джайпур с его величественными фортами, храмами и дворцами. Узнайте о традициях и жизни королевского двора
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$110 за всё до 2 чел.
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Королевский Джайпур
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Путешествие по дворцам Джайпура
Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $102 за человека
У нас ещё много экскурсий в Джайпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Джайпуре