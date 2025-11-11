Джайпур, известный как розовый город, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Индии.
Экскурсия включает посещение Форта Амбер, где мраморные дворцы и Зеркальная комната отражают роскошь прошлого.
Городской дворец удивит музеями
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение уникальных дворцов
- 🌌 Открытие астрономических тайн
- 🕌 Погружение в историю махараджей
- 🎨 Знакомство с искусством и ремёслами
- 🛍️ Атмосфера старинных базаров
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Джайпуру - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и минимальной влажностью, что делает прогулки приятными. Март, апрель и сентябрь также подходят для посещения, но стоит быть готовым к более жарким дням. В остальные месяцы, особенно в летний период, из-за высокой температуры и влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной для тех, кто не боится жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Форт Амбер
- Городской дворец
- Хава-Махал
- Джал-Махал
- Джантар-Мантар
- Старый город Джайпура
- Мемориалы махараджей в Гаиторе
- Алберта Холл
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Форт Амбер — воплощение искусства раджпутской архитектуры 16 века с мраморными дворцами, Зеркальной комнатой и видом на озеро Маота
- Городской дворец — резиденция махараджей с музеями, внутренними дворами и старинными реликвиями
- Хава-Махал (Дворец ветров) — выполнен в виде пятиэтажной пирамиды с более чем 900 окнами. Был предназначен для женщин из королевского гарема, которые могли незаметно наблюдать за уличной жизнью
- Джал-Махал — живописный дворец в центре озера Ман Сагар. Был построен в 18 веке как летняя резиденция махараджей
- Джантар-Мантар — уникальную астрономическую обсерваторию 18 века с 19 гигантскими приборами для наблюдения за небесными телами
- Старый город Джайпура — лабиринт узких розовых улиц с базарами, ремесленными лавками и атмосферой прошлого
- Мемориалы махараджей в Гаиторе — погребальные комплексы правителей в окрестностях Джайпура, украшенные тонкой резьбой
- Алберта Холл — музей с коллекциями, посвящёнными археологии, искусству и этнографии в колониальном здании 19 века
Вы узнаете:
- о королевских династиях, их жизни и влиянии на страну
- удивительных традициях и ритуалах, которые до сих пор существуют, и о людях, которые стояли за ними
- архитектурных стилях и зданиях, которые рассказывают о разных эпохах
- традиционных блюдах, а также исторических и культурных процессах, которые привели к их созданию
- великих мастерах и их произведениях, оставивших неизгладимый след в истории искусства Джайпура
- обычаях, праздниках, народных ремёслах и других аспектах жизни местных жителей
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota Etios, Maruti Suzuki Swift Dzire или Toyota Innova Crysta.
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Форт Амбер — 502 рупии за чел.
- Городской дворец — 1000 рупий за чел.
- Обсерватория — 202 рупии за чел.
- Мемориалы махараджей — 50 рупий за чел.
- Алберта Холл — 300 рупий за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джай — ваш гид в Джайпуре
Меня зовут Джай, и я лицензированный профессиональный гид с более чем 15-летним опытом работы в сфере туризма в удивительном и исторически богатом городе Джайпур. Имею лицензию Министерства туризма Индии.
