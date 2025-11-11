и старинными реликвиями, а Хава-Махал позволит взглянуть на жизнь королевского гарема. Джантар-Мантар, астрономическая обсерватория, раскроет тайны небесных тел. Путешествие завершится в Старом городе Джайпура, где узкие улицы и базары переносят в атмосферу прошлого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Джайпуру - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренной температурой и минимальной влажностью, что делает прогулки приятными. Март, апрель и сентябрь также подходят для посещения, но стоит быть готовым к более жарким дням. В остальные месяцы, особенно в летний период, из-за высокой температуры и влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной для тех, кто не боится жары.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.