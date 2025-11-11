Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
Погружение в колорит Джайпура начинается с рассвета на форте Нахаргарх, где открываются захватывающие виды на город. Завтрак в хавели-кафе добавит аутентичности вашему путешествию. Форт Амбер впечатлит своими залами и историей.
Прогулка вдоль озера Джал-Махал и изучение фасада Хава-Махал позволят насладиться архитектурными шедеврами. Обед в ресторане и посещение городского дворца, Джантар-Мантар и Альберт-холла завершат ваш день. Бирла-Мандир подарит духовное спокойствие
6 причин купить эту экскурсию
🌅 Встреча рассвета на форте Нахаргарх
🏰 Посещение форта Амбер
📸 Фото у озера Джал-Махал
🍽️ Обед в традиционном ресторане
🔭 Уникальные инструменты Джантар-Мантар
🕌 Спокойствие в храме Бирла-Мандир
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Джайпуре - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. В марте и апреле, а также в сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В летние месяцы, с мая по август, температура может быть слишком высокой, однако для тех, кто не боится жары, это время может стать уникальной возможностью исследовать город с меньшим количеством туристов.
Поднимемся до восхода солнца, чтобы увидеть, как пробуждается Розовый город. На смотровой площадке вас ждут чай и закуски.
7:00–8:00 — завтрак в хавели-кафе
Окажемся в аутентичной атмосфере старинного особняка. На выбор — традиционные поха, кульфи и масала.
8:30–10:30 — форт Амбер
Подниметесь к главным воротам Амбер-форта. А после — экскурсия по залам Шиш-Махал, Диван-и-Кхас и Зеркальному залу.
11:00–11:30 — озеро Джал-Махал
Остановимся у «Дворца на воде» для фото, поговорим о его истории и полюбуемся видами на берега Ман Сагара.
11:45–12:15 — Хава-Махал
Изучим фасад знаменитого «Дворца ветров» — сотни узких окон, созданных для прохлады и уединения.
12:30–13:30 — обед
Вы отдохнёте в гостеприимном ресторане. Можно выбрать традиционный раджастханский Thali или международные блюда.
13:45–14:45 — городской дворец
Прогуляетесь по внутренним дворам, Галерее оружия и Зеркальному залу, познакомитесь с королевской коллекцией утвари и костюмов.
15:00–15:30 — Джантар-Мантар
Увидите древние астрономические инструменты — Самрат Янтра и Джай-Прамана — и узнаете, как ими пользовались.
15:45–16:15 — Альберт-холл
Зайдём в эклектичный Музей искусств и археологии с раджпутскими и британскими коллекциями.
16:30–17:00 — Бирла-Мандир
Завершим день в беломраморном храме Лакшми и Вишну с видом на город.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Suzuki Dzire или Toyota Etios, чай и закуски на смотровой площадке
Дополнительные расходы: – Завтрак и обед — по желанию – Вход в форт Нахаргарх — 202 рупии – Вход в форт Амбер — 502 рупии – Вход в обсерваторию Джантар Мантар — 202 рупии – Вход в городской дворец — 1000 рупий
Дресс-код: одежда — многослойная и скромная, плечи и колени закрыты, обувь — удобная, закрытая
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур — ваша команда гидов в Джайпуре
Я — русскоязычный гид и организатор поездок по Индии. Работаю с 2006 года. Родился и вырос в Агре — легендарном Городе Любви, где сияет одно из чудес света, Тадж-Махал. С читать дальше
раннего детства был окружён историей, культурой и магией Индии — и теперь с радостью делюсь этим с гостями.
Руковожу командой лицензированных русскоязычных гидов, каждый из которых — знаток своего региона. Особую гордость для нас представляют авторские маршруты — тщательно продуманные программы с глубоким погружением в культуру, традиции и атмосферу разных уголков страны. Мы не просто показываем Индию — мы помогаем почувствовать её душу.
Все экскурсии проходят на комфортных автомобилях с профессиональными водителями — безопасно и удобно.
Откройте Индию глазами тех, кто действительно её знает и любит.