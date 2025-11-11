Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии в Джайпуре - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары. В марте и апреле, а также в сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В летние месяцы, с мая по август, температура может быть слишком высокой, однако для тех, кто не боится жары, это время может стать уникальной возможностью исследовать город с меньшим количеством туристов.

Погружение в колорит Джайпура начинается с рассвета на форте Нахаргарх, где открываются захватывающие виды на город. Завтрак в хавели-кафе добавит аутентичности вашему путешествию. Форт Амбер впечатлит своими залами и историей. Прогулка вдоль озера Джал-Махал и изучение фасада Хава-Махал позволят насладиться архитектурными шедеврами. Обед в ресторане и посещение городского дворца, Джантар-Мантар и Альберт-холла завершат ваш день. Бирла-Мандир подарит духовное спокойствие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

5:30–6:45 — встреча рассвета на форте Нахаргарх

Поднимемся до восхода солнца, чтобы увидеть, как пробуждается Розовый город. На смотровой площадке вас ждут чай и закуски.

7:00–8:00 — завтрак в хавели-кафе

Окажемся в аутентичной атмосфере старинного особняка. На выбор — традиционные поха, кульфи и масала.

8:30–10:30 — форт Амбер

Подниметесь к главным воротам Амбер-форта. А после — экскурсия по залам Шиш-Махал, Диван-и-Кхас и Зеркальному залу.

11:00–11:30 — озеро Джал-Махал

Остановимся у «Дворца на воде» для фото, поговорим о его истории и полюбуемся видами на берега Ман Сагара.

11:45–12:15 — Хава-Махал

Изучим фасад знаменитого «Дворца ветров» — сотни узких окон, созданных для прохлады и уединения.

12:30–13:30 — обед

Вы отдохнёте в гостеприимном ресторане. Можно выбрать традиционный раджастханский Thali или международные блюда.

13:45–14:45 — городской дворец

Прогуляетесь по внутренним дворам, Галерее оружия и Зеркальному залу, познакомитесь с королевской коллекцией утвари и костюмов.

15:00–15:30 — Джантар-Мантар

Увидите древние астрономические инструменты — Самрат Янтра и Джай-Прамана — и узнаете, как ими пользовались.

15:45–16:15 — Альберт-холл

Зайдём в эклектичный Музей искусств и археологии с раджпутскими и британскими коллекциями.

16:30–17:00 — Бирла-Мандир

Завершим день в беломраморном храме Лакшми и Вишну с видом на город.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле Suzuki Dzire или Toyota Etios, чай и закуски на смотровой площадке

Дополнительные расходы:

– Завтрак и обед — по желанию

– Вход в форт Нахаргарх — 202 рупии

– Вход в форт Амбер — 502 рупии

– Вход в обсерваторию Джантар Мантар — 202 рупии

– Вход в городской дворец — 1000 рупий