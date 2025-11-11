Мои заказы

Влюбиться в Джайпур за один день

На машине объедем знаковые места Джайпура: дворцы, крепости и рынки. Ощутите дружелюбную атмосферу столицы Раджастана и её культурное наследие
Экскурсия по Джайпуру на автомобиле позволяет познакомиться с его знаковыми достопримечательностями. Посетители увидят форт Амбер, где узнают об архитектуре и истории этого места. Городской дворец порадует внутренними двориками и музеями.
Водный дворец Джал-Махал и обсерватория Джантар Мантар откроют тайны астрономии. Дворец ветров Хава-Махал удивит фасадом из сотен окон. Колодец Панна Мина Кунд и королевский крематорий дополнят впечатления. Индийские «Патрики» добавят ярких красок

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение форта Амбер
  • 🌊 Водный дворец Джал-Махал
  • 🔭 Обсерватория Джантар Мантар
  • 🌬️ Дворец ветров Хава-Махал
  • 📸 Колодец Панна Мина Кунд

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Джайпура - с ноября по март. В это время комфортная температура позволяет насладиться прогулками и экскурсиями, а также сделать красивые фотографии на фоне достопримечательностей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Влюбиться в Джайпур за один день
Влюбиться в Джайпур за один день© Нарендер
Влюбиться в Джайпур за один день© Нарендер
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Форт Амбер
  • Городской дворец
  • Водный дворец Джал-Махал
  • Обсерватория Джантар Мантар
  • Дворец ветров Хава-Махал
  • Колодец Панна Мина Кунд
  • Королевский крематорий
  • Индийские «Патрики»

Описание экскурсии

  • Форт Амбер. Вы осмотрите дворец-крепость на скалистом холме. Я расскажу об архитектуре форта и событиях, которые здесь происходили.
  • Городской дворец. Комплекс состоит из симпатичных внутренних двориков, садов и музеев. Вы услышите историю его долгого строительства.
  • Водный дворец Джал-Махал. Романтичное сооружение находится в центре озера и утопает в зелени. Отдушина для любителей природы.
  • Обсерватория (Джантар Мантар). Мы поговорим о её создателе, известном астрономе Махарадже Джай Сингхе. Вы узнаете, как рассчитывают затмения, создают прогнозы и измеряют положение звёзд. И увидите солнечные часы, определяющие время с точностью до 2 секунд.
  • Дворец ветров Хава-Махал. Визитная карточка Джайпура с фасадом из сотен окон. Я поясню, для чего их потребовалось так много.
  • Колодец Панна Мина Кунд. Вы познакомитесь с чудом древней агротехники и излюбленным местом фотографов.
  • Королевский крематорий. Элегантные мавзолеи раджпутов и вид на горы.
  • Индийские «Патрики» (Patric Gate). Здесь собирается молодёжь и кипит жизнь.
  • По желанию мы можем зайти в ремесленные лавочки и оценить мастерство местных жителей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Etios, Hyundai Aura, Maruti Suzuki Ertiga или аналогичном.
  • Мы можем скорректировать маршрут (уточните это в переписке с гидом).
  • Летом в Джайпуре жарко, берите головной убор. А с ноября по март пригодится лёгкая верхняя одежда и даже шарф.

Дополнительные расходы

  • Форт Амбер — 500 рупий за чел.
  • Городской дворец — 1000 рупий за чел.
  • Обсерватория — 200 рупий за чел.
  • Королевский крематорий — 50 рупий за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарендер
Нарендер — ваш гид в Джайпуре
Я родился в Джайпуре, много лет жил и работал в Москве. Более 15 лет опыта в туризме. Отлично знаю русский и английский языки. Лицензированный гид в Раджастане. Я расскажу вам о культуре и традициях Индии с акцентом на деталях, которые малоизвестны широкой аудитории.
Входит в следующие категории Джайпура

