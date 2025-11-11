Экскурсия по Джайпуру на автомобиле позволяет познакомиться с его знаковыми достопримечательностями. Посетители увидят форт Амбер, где узнают об архитектуре и истории этого места. Городской дворец порадует внутренними двориками и музеями.

Водный дворец Джал-Махал и обсерватория Джантар Мантар откроют тайны астрономии. Дворец ветров Хава-Махал удивит фасадом из сотен окон. Колодец Панна Мина Кунд и королевский крематорий дополнят впечатления. Индийские «Патрики» добавят ярких красок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Джайпура - с ноября по март. В это время комфортная температура позволяет насладиться прогулками и экскурсиями, а также сделать красивые фотографии на фоне достопримечательностей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.