Д Дарья

Все прошло хорошо. Экскурсию без проблем адаптировали под меня (я хотела меньше времени, плюс небольшой шопинг). У гида хорошие знания истории (а так бывает не всегда) – все рассказал, на все вопросы ответил. Спасибо!