Религиозные экскурсии по святым местам Джайпура

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Джайпуре на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Королевский Джайпур
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по дворцам Джайпура
Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Начало: По договорённости с организатором
«Храм Лакшми-Нараян (Бирла Мандир)»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $102 за человека
Добро пожаловать в Джайпур
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Путешествие в сердце Индии: откройте для себя Джайпур с его величественными фортами, храмами и дворцами. Узнайте о традициях и жизни королевского двора
«Вы увидите разнообразные скульптуры из мрамора с тонкой резьбой и узнаете много интересных сюжетов из истории храма»
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
$110 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь - Джайпур
На машине
8 часов
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Погрузитесь в атмосферу розового города Джайпур, посетив его главные достопримечательности и насладившись местной выпечкой
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$120 за человека
Чудесный день в Джайпуре
На машине
8 часов
Индивидуальная
Чудесный день в Джайпуре
Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
«Завершим день в беломраморном храме Лакшми и Вишну с видом на город»
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 ноября 2025
    Королевский Джайпур
    Было очень интересно и познавательно! Истории о дворцах, особенности города - рекомендую!
  • Д
    Дарья
    28 августа 2025
    Королевский Джайпур
    Все прошло хорошо. Экскурсию без проблем адаптировали под меня (я хотела меньше времени, плюс небольшой шопинг). У гида хорошие знания истории (а так бывает не всегда) – все рассказал, на все вопросы ответил. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Святые места»

Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в декабре 2025
Сейчас в Джайпуре в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 120. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
