Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по дворцам Джайпура
Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Начало: По договорённости с организатором
«Храм Лакшми-Нараян (Бирла Мандир)»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $102 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Путешествие в сердце Индии: откройте для себя Джайпур с его величественными фортами, храмами и дворцами. Узнайте о традициях и жизни королевского двора
«Вы увидите разнообразные скульптуры из мрамора с тонкой резьбой и узнаете много интересных сюжетов из истории храма»
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
$110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Погрузитесь в атмосферу розового города Джайпур, посетив его главные достопримечательности и насладившись местной выпечкой
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$120 за человека
Индивидуальная
Чудесный день в Джайпуре
Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
«Завершим день в беломраморном храме Лакшми и Вишну с видом на город»
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 ноября 2025Было очень интересно и познавательно! Истории о дворцах, особенности города - рекомендую!
- ДДарья28 августа 2025Все прошло хорошо. Экскурсию без проблем адаптировали под меня (я хотела меньше времени, плюс небольшой шопинг). У гида хорошие знания истории (а так бывает не всегда) – все рассказал, на все вопросы ответил. Спасибо!
